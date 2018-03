"La Justicia es la hermanita pobre de los Presupuestos porque no da votos"

Pertenece al selecto grupo de las 500 mujeres más influyentes de España gracias a su puesto de vicesecretaria de medios materiales y tecnológicos en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Carmen Pérez Andújar, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de dos décadas en ejercicio y ayer presidió la inauguración en Gijón de las III Jornadas sobre Nuevas Tecnologías en el Gobierno y Gestión de los Colegios de Abogados.

- En el plano tecnológico, ¿en qué situación están ahora los colegios de abogados?

-Han venido muchos cambios seguidos como la ley que obliga a los colegios a comunicarse electrónicamente con las Administraciones, algo que implica cambiar la propia estructura de protocolos de trabajo. También nos hemos visto obligados a entrar de lleno en el Lexnet o ante el reglamento europeo de protección de datos, que en mayo tenemos que estar ya adaptados. No estamos mal, pero que queda mucho trabajo que hacer. Este es el objetivo de las jornadas, ver cómo desde el CGAE podemos ayudar a los colegios a incorporarse al mundo digital.

- ¿Se cumplirá con Europa en protección de datos?

-Hace quince días encuestamos a los 83 colegios españoles y el resultado es positivo. Estamos mucho mejor de lo que se puede pensar.

- El guión les dirige hacia el papel cero. ¿Es una utopía?

-Hay que distinguir entre la zona Ministerio de Justicia y lo que es la competencia de Justicia transferida. En la zona Ministerio están más avanzado que las Comunidades Autónomas, que les queda mucho por recorrer. La iniciativa es buena porque ayuda a salir de esa administración de Justicia decimonónica, pero para desarrollar ideas hay que apoyarlas con medios materiales y humanos. El ministro ha sido valiente en su decisión, pero faltan medios en los Juzgados.

- ¿Qué deficiencias ve en el sistema judicial?

-La falta absoluta de medios materiales y humanos. Lo veo un problema de presupuesto. La Justicia es la hermanita pobre de los Presupuestos porque no da votos. Si invirtiera en Justicia lo mismo que en Hacienda, que es una administración totalmente digital y online, tendríamos una justicia del siglo XXI y sin papel en el Juzgado.

- Dice que no da votos, pero con frecuencia se utilizan temas para causas políticas. La prisión permanente revisable, por ejemplo.

-Desde el Consejo tenemos un mensaje claro al respecto. No se puede legislar a base de casos mediáticos, no puede ser que a consecuencia de la muerte de Gabriel -el niño asesinado en Almería hace días- los partidos lo utilicen a un año vista para las elecciones autonómicas. No es lo adecuado. Este no es un tema que se deba tratar ahora.

- ¿Es una medida efectiva para prevenir la criminalidad?

-No soy penalista y sólo le podría hablar como ciudadana. Allí donde está establecida no termina de funcionar, pero no es un tema que tenga estudiado. Tengo mi opinión personal pero no se la voy a dar. Este es un debate muy profundo, donde deben tenerse muchas cosas en cuenta y no puede ser tomado a la ligera como quizás se esté haciendo ahora.

- ¿Qué riesgos entraña la mediatización de los casos?

-En los casos mediáticos suele haber un ataque a los abogados que tienen que defender al presunto culpable. El mensaje que queremos transmitir es el respeto al Estado del Derecho, el respeto al derecho que todos tenemos a ser defendidos en un procedimiento judicial. Pedimos que no se identifique al abogado con la persona a la que representa. Somos profesionales independientes y no se nos puede estigmatizar a nadie por defender a una u otra persona y aquí se ha llegado a criminalizar a muchos abogados. Ahí los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. No puede ser que por tener más cuota de pantalla o más clics en una noticia se pongan titulares que inducen a error. Los medios no pueden manipular a la sociedad porque se generan situaciones de mucha tensión, como ocurrió ahora en Lavapiés.

- ¿Se ha sustituido la presunción de inocencia por la de culpabilidad?

-A nivel de la calle sí. Pero lo peor es que no aprendamos de casos pasados. Dolores Vázquez se la culpabilizó y estigmatizó en relación al asesinato de Rocío Wanninkhof y no había sido ella. Era una persona inocente pero que se la condenó desde el inicio y hasta tuvo que irse de España.

- Hablarán de ciberseguridad. ¿Cómo amoldarse ante las continuas innovaciones para delinquir por esa vía?

-Debemos estar preparados tecnológicamente para proteger todos nuestros datos, ir por delante de los ciberdelincuentes. Es muy importante porque actualmente la ciberdelincuencia mueve más dinero que el tráfico de armas y de drogas.