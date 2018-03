La situación de la Zalia "es complicada", reconoce en Principado

La pregunta de Podemos, en la Junta General del Principado, sobre el futuro del síndico fue una de las últimas de una sesión que arrancó con una interpelación del PP sobre las incertidumbres económicas que se ciernen sobre la Zalia (Zona de actividades logísticas e industriales de Asturias). El consejero, Fernando Lastra sostuvo que la salida a la "delicada situación" por la que atraviesa ese proyecto pasa por "una ampliación de capital modesta" en la que participe el Estado, que cuenta con el 45 por ciento en esa sociedad, a través de los Puertos de Gijón y Avilés. La Zalia ha acumulado en tres años unas pérdidas superiores a los 15 millones de euros, según el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons.



"Consejero Walking dead"

Lastra admitió que será precisa una negociación con los bancos porque "vamos a tener alguna demora" en el pago de los vencimientos del crédito contraído por la sociedad así como del pago de unas expropiaciones. "Estamos cerca de sacar a subasta un número de parcelas a un determinado precio que no afecte a la solvencia de la sociedad", avanzó el Consejero, quien dijo que el conjunto de iniciativas que, a la postre, permitan la venta de las parcelas pueden "tener solución en un período breve". El popular Cuervas-Mons lamentó que "la Zalia no es una realidad, es un erial, un proyecto fallido" y definió a Lastra como "el consejero Walking dead, no tiene más que muertos vivientes como Sogepsa o la Zona de Actividades Logísticas". Las listas de espera volvieron al orden del día del pleno a instancias del diputado popular Carlos Suárez. "No se toman el decreto en serio", reprochó el portavoz del PP para asuntos de sanidad. El consejero, Francisco del Busto, negó que crezca el número de pacientes que rechazan el traslado de su intervención a un centro alternativo.