Concentración en apoyo a la ONG Open Arms

A partir de las 12 horas de hoy, en la plaza del Ayuntamiento de Gijón, tendrá lugar una concentración en apoyo a la ONG Proactiva Open Arms, después de que uno de sus barcos fuera secuestrado judicialmente en Italia al no querer devolver a Libia a más de dos centenares de inmigrantes rescatados del mar. Bajo el lema "Sea rescue is not a crime" (el rescate marítimo no es un crimen), se manifestarán "por todas las personas que no tienen voz en el mar. Por sus derechos, que también son los nuestros", explican los organizadores.