"Aún debe analizarse", considera el Principado del borrador del plan

Con la debida cautela. Así ha acogido el gobierno del Principado la recepción del borrador definitivo del plan de vías, que aún deberá pasar por varios trámites antes de que todas las partes estampen en él la firma que le dé luz verde de definitiva. El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Fernando Lastra, llamó ayer a la prudencia habida cuenta de que el documento "debe seguir un procedimiento de análisis igual al que también hará el Estado". Es decir, que aún debe ser dado de paso por varios departamentos del gobierno regional, habida cuenta de que "es una operación que implica un esfuerzo muy grande por parte del Principado y se mira con mucho detalle". Lo que sí deja claro el consejero es que les preocupa que "el escenario financiero sea el más favorable".

La pronta firma del convenio del Plan de Vías supone también en buena medida una suerte de bálsamo para los grupos políticos con representación municipal, que veían con temor el riesgo de que el documento pudiera sufrir nuevos retrasos tras las peticiones de reflexión de vecinos y arquitectos formuladas días atrás. Ahora, con el convenio ya en marcha, los grupos se han manifestado a favor de "no dar ni un paso atrás ni pisar ningún freno, sino más bien el acelerador", como indicaba ayer el portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez. "Es una buena noticia que haya un principio de acuerdo entre las tres administraciones", sostiene Suárez antes de recordar cómo "siempre hemos defendido como fundamental que haya calendario, presupuesto y un plan, y aparentemente se acaba de dar un paso adelante". Ahora "habrá que ver cómo quedan los plazos y si el metrotrén se pone en marcha de forma inminente, tenemos que estar vigilantes", recalca.

También con reservas aunque en clave positiva se manifiesta Izquierda Unida por boca de Aurelio Martín, quien señala cómo "lo que más nos preocupa es la financiación, es decir, que el Plan de Vías no hipoteque la capacidad inversora del Ayuntamiento en el día a día", así como los sobrecostes. "Creemos que va a costar más de lo que se dice, y por eso exigimos que, en caso de sobrecoste, lo asuma el responsable de la ejecución del proyecto en cuestión; Ministerio o Principado". Aurelio Martín incide en el hecho de que "en Asturias y en Gijón concretamente no tenemos buena experiencia con los cumplimientos por mucho que se firmen los convenios", señala en referencia "al AVE o a los Fondos Mineros". Por eso "tenemos nuestras reservas con respecto a este plan".

El Partido Popular se congratula de que "por fin se supere la casilla de salida", y de que además es ponga negro sobre blanco "el compromiso expresado por el ministerio de Fomento para con Gijón en los términos en que se había hablado", indica el edil Pablo González. Ahora "hay que ponerse a ejecutar y dejarnos de reabrir debates", recalca.

En la misma línea se manifiesta el grupo municipal de Ciudadanos, que incide en que "lo que está claro es que no se puede parar el plan". Así pues, ahora urge ver cómo se financian los trabajos "de manera que los pagos para el Ayuntamiento no queden muy desproporcionados; si se suavizan los plazos mucho mejor, viendo los problemas económicos que tenemos en el Ayuntamiento y viendo también que el Gobierno de la nación sigue sin presupuestos también". Sarasola se muestra a favor de "hacer un seguimiento de cómo evoluciona el plan", si bien "de momento ya es bueno que no volvamos a la casilla de salida".

El portavoz municipal del PSOE, José María Pérez, se muestra más templado a la espera de que el convenio sea una realidad con la rúbrica oficial de todas las partes. "Nos consta que ayer el Ministerio de Fomento remitió un nuevo borrador del convenio para su estudio con el fin de avanzar en su concreción, estando el texto sometido a estudio de diferentes servicios de la administración", indica. Y en la medida en que se define un escenario económico y una solución técnica, "resulta obvio que los correspondientes servicios tendrán que analizar su contenido de forma previa a una posible aprobación y firma".

Por su parte, vecinos y arquitectos consideran "imprescindible" planificar la operación en su conjunto antes de hacer diseños de soterramientos, cubriciones o modificaciones del planeamiento y desarrollar un plan integral en etapas con objetivos a corto, medio y largo plazo pero donde las decisiones de hoy no cercenen opciones del mañana. Y plantean tres puntos clave: la cohesión social a partir del soterramiento de las vías hasta La Calzada como premisa esencial para eliminar la barrera ferroviaria; la eliminación de lo que denomina el tridente ferroviario: las dos líneas de Feve y la de Renfe y vincular el plan especial de integración del ferrocarril a la puesta en marcha del túnel del metrotrén con cercanías hasta el hospital de Cabueñes y el Parque Tecnológico.

Ayer mismo la Federación de Asociaciones de Vecinos se defendía de las quejas políticas por un riesgo de paralización del plan asegurando que :"nadie nos puede reprochar nada", porque "cuando el plan de vías estaba metido en un cajón fue la Federación la que lo puso de nuevo en la agenda política. Si hay alguien en esta ciudad que ha venido reivindicando soluciones para la integración ferroviaria, demanda de inversiones y plazos realistas y compromisos claros con la ciudad ha sido el movimiento vecinal", sostiene Adrián Arias, presidente del colectivo vecinal.