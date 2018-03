El mejor "trap" urbano llega a Gijón de la mano del puertorriqueño Bad Bunny

El "trap" urbano de Bad Bunny resonará con fuerza en Gijón el próximo 23 de julio. El artista puertorriqueño fue anunciado ayer como uno de los cabezas de cartel del Gijón Life y será en el parque Hermanos Castro donde se congregue el público joven apasionado de la música urbana. El puertorriqueño compartirá cartel con artistas de la talla de Dani Martín, Bunbury, El Barrio o Pablo Alborán, que atienden los deseos de un público variopinto.

Las entradas para ver a a Bad Bunny se pondrán a la venta a partir del mediodía del martes 27 de marzo, sin que se haya detallado aún su precio. El mero anunció de este concierto provocó ayer un enorme revuelo entre el público más joven. No en vano, alguno de sus perfiles en redes sociales supera los diez millones de seguidores amantes de la música "trap".

No lo tuvo fácil para hacerse un nombre en el panorama musical. Fue precisamente en Instagram donde comenzó a subir sus vídeos cuando era un perfecto desconocido y logró aumentar el número de seguidores hasta llamar la atención de las discográficas. Su éxito ha superado cualquier expectativa y deja ya himnos como "Diles", "Soy peor" y "Tú no vives así", además de ser el compositor de "La ocasión", canción referente de la música "trap". Para el gran público es reconocido por su colaboración en el tema "A mi me gustan mayores", junto a BeckyG.

Con la canción "Dime si te acuerdas" logró ingresar en la plataforma musical Apple Music y son habituales sus colaboraciones con otros artistas internacionales, entre los que se encuentra el español Enrique Iglesias, como parte de una larga lista.