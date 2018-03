Los hoteles fían el lleno al puente, a partir de Jueves Santo

La Semana Santa se queda en Gijón en puente. Los establecimientos hoteleros de la ciudad confían en tener buenas cifras de ocupación, pero no durante toda la semana: únicamente entre el jueves y el domingo santos se podría rozar el lleno, tal y como afirman varios negocios consultados.

"Es lo de todos los años, ya hace tiempo que venimos acortando las estancias y llegando al lleno sólo los días de puente", reflexionaba la responsable de un hotel del centro. Como ella, el resto de negocios tienen aún muchas plazas libres para los primeros días de la semana. "Lunes, martes y miércoles está muy flojo, apenas se nota que sean días festivos para algunos", indican en otro céntrico hotel.

Y esa es la dinámica para todo el sector, la de fiar los buenos resultados a los últimos cuatro días festivos de la semana. Una circunstancia alentada este año además por el hecho de que las vacaciones escolares se han trasladado en algunas comunidades (Asturias entre ellas) a la semana siguiente, la de Pascua, lo que lastra las vacaciones de toda la semana para toda la familia.

El tiempo tampoco parece que vaya a ser todo lo favorable que sería deseable, pero al menos por ahora aún no se han registrado cancelaciones por esta circunstancia. "Estamos enviando correos a los clientes para reconfirmar, y de momento todo el mundo asegura que vendrá, y eso que las predicciones no están claras para la última parte de la semana", indican los responsables de varios hoteles de la ciudad. Aún así, y a la espera de lo que decidan los clientes a última hora, todavía es posible encontrar alojamiento en los hoteles de Gijón. "Queda algo, poco pero no es imposible", reflexionan desde el sector.

El fin de semana de Ramos está siendo pasado por agua y viento, y aunque parece que la semana arrancará con ratos de sol y más tranquilidad, puede que a partir del miércoles regrese la inestabilidad con más lluvias y una nueva bajada de la cota de nieve en Asturias. Al menos es lo que apunta la Agencia Estatal de Meteorología con el condicionante de que la primavera es una estación muy cambiante. Los negocios confían en que, aunque llueva, sea un buen inicio de temporada.