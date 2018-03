Exigen soluciones para la pista de patinaje de Moreda

Los grupos municipales de Xixón Sí Puede y Ciudadanos exigieron ayer al equipo de gobierno forista "soluciones para hacer practicable" la pista de patinaje Manuel López, situada en el complejo deportivo de Moreda. Los grupos municipales culpan al Consistorio de la suspensión, el pasado sábado, del Campeonato de la Liga Nacional de Velocidad. Para Xixón Sí Puede, "esta situación se viene repitiendo desde su inauguración en 2008. Desde sus inicios viene sufriendo problemas de encharcamiento que impiden su uso con normalidad". Por ello, la marca local de Podemos ha presentado un ruego ante la comisión de Participación, Políticas Integrales, Deporte e Igualdad del Ayuntamiento demandando al Equipo de Gobierno una solución para "hacer practicable" la pista deportiva, acometiendo su cierre lateral. "Urge buscar una solución, no podemos consentir que tras la importante inversión efectuada hace apenas diez años para cubrir esta pista se tengan que suspender entrenamientos y competiciones por la lluvia", coincide Ciudadanos, que apuntilla que los patinadores "no sólo no han podido competir sino que se irán con una mala impresión de nuestras instalaciones deportivas".