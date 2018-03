La lluvia malogró la fiesta de los niños. Lo había dicho el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta: el Domingo de Ramos es una celebración de la Semana Santa dedicada a los niños. Pero no pudo ser. El paso de la Borriquilla, que tanto disfrutaban otros años, al ir turnándose encima del soporte que la llevaba, no pudo salir. Pero si estrenaron el paso del Niño del Remedio y su cofradía, llevándolo en procesión por el interior de la iglesia. Vestido con una túnica roja, lo portaban cuatro cofrades, a su vez vestidos con una capa roja. "Este Niño apenas tiene ropa, pero ya la iremos consiguiendo", dijo Javier Gómez Cuesta.

Antes de iniciarse la comitiva, el párroco procedió a la bendición de los ramos y palmas. Lo hizo con abundante agua de Cimadevilla, y después, como los niños hebreos, cantaron el Hosanna. "Éste es un compromiso de la Iglesia para cuidar, velar y educar a los niños. La fe son valores que salen a flote con las procesiones", dijo el párroco, y añadió una mención a los padrinos, una tradición de mucho arraigo en Asturias, que hoy les entregan la palma, y el domingo que viene responden con el bollo. Al término de la procesión, Javier Gómez Cuesta, pidió un aplauso para los protagonistas del día: los niños. Y como recuerdo de la fecha, todos los pequeños se hicieron una fotografía ante el altar mayor.

A la una dio comienzo la misa. Lecturas del Libro de Isaías? "Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Sortearon mis ropas y echaron a suerte mi túnica." El evangelio de San Marcos narra la pasión de Cristo. Éste fue el primer evangelista que lo puso por escrito, y tiene la particularidad que es el que mejor describe los hechos. Al final, Javier Gómez Cuesta pronunció una preciosa homilía, en la que señaló que la Iglesia nunca puso como norma que el Jueves Santo y Viernes Santo fueran días de precepto. Quedaba implícito en el sentir de los cristianos la piedad y la devoción, como consecuencia de su fe. Pero los tiempos han cambiado? Y no se puede servir a dos amos; los que dan la espalda a la Semana Santa no son verdaderos cristianos.