Un estudio respalda la adecuada atención de las urgencias infantiles por médicos no pediatras

La falta de pediatras disponibles para cubrir las urgencias de los centros de salud de la región lleva tiempo siendo solventada por el Servicio de Salud del Principado con médicos de familia. Ese hecho, que no siempre cuenta con el respaldo de los usuarios -muchas familias ven con disgusto el hecho de que a los niños no les atienda un especialista-, aunque ocurre de forma similar en otros puntos del país con déficit de pediatras en las bolsas de empleo, tiene ahora un nuevo respaldo. El respaldo que ha propiciado la investigación de una residente de Medicina de Familia del área V, Sara Yebra Delgado.

Su "Análisis de la atención de la población pediátrica por médicos no pediatras en un punto de atención continuada" quedó entre los cinco finalistas en la última edición de los póster científicos 2018 del área V y no deja lugar a las dudas: los médicos no pediatras resuelven sin enviar al hospital más del 90% de los casos que les llegan por urgencias. Y del porcentaje de niños que sí envían al hospital su diagnóstico de base es el "adecuado", según certifican luego los especialistas.

Sara Yebra presentó el pasado jueves en el salón de actos de Cabueñes su estudio, basado en "identificar la capacidad de resolución de las urgencias pediátricas en Atención Primaria". Para ello llevó a cabo un estudio de los 447 casos de niños atendidos durante en el punto de atención continuada de La Calzada, de lunes a viernes en horario de tarde-noche, y los fines de semana las 24 horas. De entre todas las visitas, ninguna se correspondía con neonatos.

El análisis determinó que la mayoría de las consultas se hicieron en horario diurno y el paciente era un niño o niña en edad escolar mayoritariamente. Según los diagnósticos, una gran parte recurrían al médico por patologías relacionadas con el aparato respiratorio (31%) seguido de problemas generales inespecíficos (19%). De todos los que se vieron en ese tiempo, sólo un 7,2%, en total 32 niños, fueron derivados al servicio hospitalario de pediatría: 19 para valoración por el pediatra, 8 para la realización de pruebas complementarias y otros dos para la valoración por otros especialistas.

Las conclusiones del estudio llevaron a la investigadora a determinar que "los médicos de familia resolvieron in situ más del 90% de las consultas pediátricas urgentes realizadas", una cifra semejante a la recogida en otras invesigaciones. Además, de los pocos pacientes derivados "la mitad aproximadamente requirió algún tipo de intervención hospitalaria", lo que indica que ese envío estaba justificado. Respecto a las edades, el estudio advierte que "el grupo de edad no fue un factor relacionado con la derivación, deduciendo que por tener menor edad no crean mayor incertidumbre entre los médicos de familia", aunque teniendo en cuenta, eso sí, que no había ningún registro de atención de neonatos.

En los pacientes que se derivaron (el 7.2%) "hemos encontrado buena concordancia diagnóstica", lo que lleva a decir que "los diagnósticos realizados por los médicos no pediatras fueron adecuados. Por tanto, consideramos que los médicos de familia tienen una adecuada capacidad de resolución de las urgencias pediátricas". Así que, teniendo en cuenta que esta es una de las especialidades con déficit en la red pública asturiana, una solución está en los médicos de familia, aunque de esos tampoco hay muchos.