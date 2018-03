Foro defiende el uso de la libre designación hasta concretar el plan Reto

El gobierno municipal no está dispuesto a variar su criterio sobre el uso de la libre designación para seleccionar a los responsables de varias jefaturas de servicio. No lo hicieron ante la petición política de Ciudadanos, que exigía el cumplimiento de un acuerdo plenario en favor del uso del concurso de méritos, y no lo han hecho ante los recursos presentados por Javier Domingo Ahijado, arquitecto municipal y exjefe de Urbanismo, impugnando las bases de la selección aprobadas en Junta de Gobierno.

Aunque asumiendo que la libre designación es un sistema que debe ser empleado de forma excepcional y justificada, en el acuerdo de desestimación se hace referencia a una reciente sentencia del juzgado contencioso-administrativo de Gijón que establece que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Gijón avala la libre designación para cargos con funciones directivas que se entiendan de especial responsabilidad y confianza.

La Junta de Gobierno se apoya, además, en la necesidad de ejecutar los cambios de sistema de designación cuando se termine con la valoración de todos los puestos de esa RPT que se está haciendo desde el Plan de Reforma y Transformación Organizativa, el plan Reto.