El (merecido) homenaje de "Zapeando" a las pentacampeonas asturianas del hockey europeo

Son cinco veces campeonas de Europa, pero aún queda mucha gente por enterarse de ello. Y esta semana recibieron un más que merecido homenaje en el programa de La Sexta "Zapeando". Un homenaje que han agradecido las chicas del Hostelcur Gijón, que reclaman más visibilidad para su deporte, el hockey sobre patines, y para el deporte femenino en general. De hecho, han compartido con orgullo el vídeo del momento en el que el programa "Zapeando" se acordó de ellas unos días después de alzar en Portugal su quinto trofeo continental.

La escena es la siguiente: el presentador, Frank Blanco, introduce el tema del "partidazo" de la selección española de fútbol contra Argentina. Pero la colaboradora Lorena Castell quiere hablar sobre otro tema. "Antes voy a contar otra cosa, que ya está bien de tanto tanto tanto fútbol. Hay que hablar de una hazaña protagonizada por unas auténticas campeonas ¡Sí, mujeres! ¡Y encima españolas!". exclama Castell para dar paso a un vídeo de La Sexta Noticias en el que se informó de la gesta del equipo gijonés.

Tras el vídeo, todos los colaboradores rompen en aplausos mientras suena de fondo el "We are the champions" de "Queen". Además, Frank Blanco entona el "mea culpa" por no prestar atención a otros deportes: "Estamos muy obsesionados con el fútbol".