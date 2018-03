Una escuela infantil en el colegio Cabrales: el gran proyecto educativo que no acaba de arrancar

Agilizar los trámites para que puedan comenzar las obras que permitan convertir en escuela infantil el viejo colegio Cabrales. Esa es la reivindicación del Grupo Municipal Ciudadanos que su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, llevará a la próxima comisión de Educación. El concejal hace este planteamiento tras recordar que "la obra cuenta ya con 600.000 euros de financiación afectada –es decir, ingresos que se generaron en su momento para este fin y no se pueden destinar a otra cosa– y queda por lo tanto al margen de los efectos de la prórroga presupuestaria".

El proyecto para dar nuevos usos al cerrado colegio Cabrales, que lleva años dando vueltas por problemas técnicas y administrativos, cuenta ahora con dotación económica, un proyecto autorizado por Patrimonio y el visto bueno de la Fundación Miranda como propietaria de esa instalación. "Ahora, sólo falta voluntad real y agilidad por parte del equipo de gobierno para que comiencen las obras", explica el edil de Ciudadanos.

Hay un plazo de cinco años para desarrollar todo este proyecto, según n el pacto alcanzado con la Fundación Miranda y un presupuesto de dos millones de euros. El edificio se distribuye en tres plantas, una planta semisótano que servirá como espacio de almacenamiento y un acceso desde la zona central del patio donde habrá espacio para los cochecitos. En la planta baja y primera edificación existente se fijan las aulas de 0 a1 y de 1 a 2 años, así como los espacios de baño, comedor y cocina. Se mantiene el acceso existente en la calle Cabrales como acceso de servicio. En la bajocubierta se sitúan las zonas de servicio de la escuela destinadas al personal. Hay prevista una ampliación del edificio histórico y en ella se sitúan las aulas de 2 a 3 años en planta primera y en planta baja una zona de juego. Habrá iluminación y ventilación a través de todas las fachadas y contacto directo al exterior por el patio.

Para Sarasola la creación de nuevas plazas en escuelas infantiles no ha sido una verdadera prioridad para el Gobierno de Foro, a pesar que cada año se quedan más de doscientos niños sin plaza en estas escuelas. "Foro no ha creado ni una sola plaza nueva en la ciudad, lo único que han hecho fue inaugurar en 2013 la escuela infantil de Nuevo Roces, proyecto que había comenzado en el último mandato socialista. Sus promesas de crear dos, la del antiguo colegio Cabrales y la de Contrueces, aún no se han materializado, y ya como mucho lo único que dará tiempo este mandato es a que empiecen las obras", criticó el concejal.

Desde Ciudadanos se entiende que "lo único que queda claro es que el próximo año muchas familias volverán a quedarse sin plaza, sin que esto parezca importarle mucho al Gobierno Municipal, "ya que los hechos demuestran que no parece que entre sus prioridades esté la creación de nuevas plazas".