Gijón colocará carteles en los baños de los pubs explicando qué es una agresión sexista

Dentro de la batalla que desde hace meses libra el Ayuntamiento de Gijón contra las agresiones sexistas (se llegaron a colocar carteles en la entrada de la ciudad indicando que el municipio no toleraba este tipo de agresiones aquí te lo contamos) el consistorio va un pasó más allá con la aprobación de un protocolo que busca acabar con este tipo de delitos y fomentar la concienciación ciudadana con, entre otras medidas, la presencia en zonas de copas de doos chicas que asesorarán a jóvenes en zonas como Fomento. Pero esta no es la única iniciativa.

El protocolo busca el apoyo y la complicidad de la hostelería local. Los locales de ocio nocturno que se vinculen al proyecto lucirán en lugares visibles unos vinilos -en castellano o asturiano- indicando que en ese espacio no se toleran las agresiones sexistas. También habrá señalizaciones específicas en los baños. En los de hombres informando de los comportamientos que constituyen una agresión sexista y lo que hay que hacer en caso de ser testigo de una. En los baños para mujeres se incluirá, además, información sobre las acciones a tomar si se es víctima de una de esas agresiones. Desde la Oficina de Políticas de Igualdad también se impulsarán acciones formativas específicas para personal de hostelería.



Folletos

Los folletos que se han elaborado desde el Ayuntamiento de Gijón para luchar contra las agresiones sexistas en las zonas de ocio no sólo dan recomendaciones de actuación a la población en general en caso de convertirse en víctima o testigo de alguno de estos hechos. También envían mensajes claros a las chicas y los chicos.

A ellas recordándoles que "tienes derecho a divertirte, bailar, reír, jugar, coquetear y ligar, y sobre todo, a cambiar de opinión aunque hayas empezado un contacto afectivo/sexual con un hombre" . Y a ellos explicándoles que "no es no" también cuando la chica dice "no sé, para, no quiero seguir, he cambiado de opinión, ya no me gusta lo haces o me haces daño" o cuando la "chica llora, está inconsciente o no dice sí".

Si la agresión se ha producido, se reivindica de los testigos que actúen llamando al 112 y dando su apoyo a la víctima. Y otro mensaje a no olvidar: "no te tomes la justicia por tu mano".

