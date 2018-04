Detenido un gijonés por apuñalar en el cuello a otro con el que tenía frecuentes disputas

Un violento suceso perturbó la tranquilidad de la zona de El Cerillero en la noche del martes. Un gijonés de 57 años le asestó una puñalada en el cuello, a la altura de la yugular, a otro hombre de 54 tras protagonizar con él una discusión en una cafetería de la zona repleta de clientes. El presunto agresor, detenido en su domicilio pocas horas después del incidente, y la víctima de los hechos, que se encuentra ingresada en estado grave en el hospital de Cabueñes, no era la primera vez que tenían un desencuentro. Ambos son vecinos de La Calzada y con frecuencia, según los testimonios recabados hasta el momento, habían mantenido discusiones varias veces, pero nunca de esta envergadura. La Policía Nacional, que tiene bajo arresto al supuesto responsable, enfoca sus esfuerzos en localizar el arma empleada en el ataque y la ropa que vestía, así como completar la toma de declaraciones a los testigos antes de ponerle a disposición judicial.

Los hechos descritos tuvieron lugar sobre las 21.45 horas en la cafetería "La Fama", situada en el Camino de Rubin, en El Cerillero. Varios clientes, entre ellos la víctima, disfrutaban de sus consumiciones, cuando entró en escena el supuesto agresor, que responde a las iniciales A. M. B., vestido con ropa militar y gafas de color oscuro. Comenzó a increpar a la víctima "para saldar desencuentros anteriores" y le instó a salir del local para proseguir fuera el enfrentamiento, como había ocurrido en otras ocasiones. La víctima -de iniciales A. A. V.- declinó el ofrecimiento y le pidió que "no le molestase" ya que "no tenía ganas de discutir". Al supuesto agresor no le valió la respuesta y le sacó de la cafetería y se enzarzó en una pelea. Para defenderse, la víctima agarró la barra de metal con que se baja la persiana del establecimiento, pero no llegó a usarla porque su agresor le causó un corte profundo en el cuello para después abandonar el local, dejando al resto de clientes impactados por los hechos.

Varios testigos asistieron a A. A. V. hasta la llegada de agentes policiales y equipos sanitarios que, primero trasladaron al hospital de Jove al herido para después llevarlo hasta Cabueñes, donde fue intervenido de urgencia. Al tiempo, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), con apoyo de la Brigada de Seguridad Ciudadana, recabaron "in situ" los datos necesarios para identificar al supuesto agresor merced al testimonio de los clientes del bar. A. M. B. fue localizado en su domicilio y no opuso resistencia a su detención y traslado a Comisaría. Allí, apresadumbrado por lo ocurrido, ha estado asistido por una letrada del turno de oficio y parece haberse mostrado colaborador con la investigación, según ha posido saber este periódico.

Tras lo ocurrido, el dueño del establecimiento, al que alertó de los hechos una de sus empleadas al instante, ha tratado de recuperar la normalidad en su negocio tras el episodio vivido. El propio hostelero lamentó el incidente registrado, pues conocía a la víctima por ser un cliente habitual. "No es una persona de dar problemas", aseguró el propietario, que también recordaba haber visto en no pocas ocasiones en su bar al detenido. "Llevaba varios días pasando por aquí, siempre venía con gafas negras y vestido con ropa militar, tanto la chaqueta como los pantalones; parecía una persona rara, pero no como para matar a alguien", apuntó el dueño de la cafetería a preguntas de este medio.

No obstante, otros testigos, y a ello apunta la investigación a tenor de las primeras declaraciones recabadas, sí reconocieron haber visto discutir a víctima y presunto agresor en anteriores ocasiones, aunque ninguna de ellas hiciera presagiar tan violento desenlace. Siempre, al parecer, solían regañar "por nimiedades y tonterías", según varios de los presentes. Las pesquisas policiales siguen su curso y entre ellas está localizar el arma blanca empleada para llevar a cabo el apuñalamiento, la ropa que vestía el detenido en el momento de la agresión y concluir la toma de declaración al resto de testigos presenciales que, por la hora en que se produjo, eran bastantes personas. Una vez concluidas las diligencias, el acusado será trasladado a dependencias judiciales donde la magistrada al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón le tomará declaración y, tras escuchar a la Fiscalía, determinará su futuro más inmediato mientras instruye el caso. El detenido pasará a disposición previsiblemente a lo largo de esta mañana.