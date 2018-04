Germán, a la espera de una operación en el HUCA para seguir con su rehabilitación

La familia de Germán Fernández, el joven brutalmente agredido en una trifulca en la zona de copas de Fomento, está a la espera de recibir respuesta del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para una operación de reconstrucción de huesos de la cabeza antes de seguir con la rehabilitación del joven camarero, que, tras sus cuatro meses en el Instituto Guttman de Barcelona, proseguirá en el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac), en Madrid.

Pero, previamente, en atención a los informes con los que salió Germán de Barcelona y las recomendaciones del centro madrileño al que acudirá, sería muy recomendable que le practicasen la intervención para, según explica la madre del joven, "colocarle los huesos de la frente" que le fueron retirados hace meses en una intervención de urgencia tras la brutal agresión del año pasado que le dejó en coma inducido.

"Cuando supe del alta de Germán en Barcelona y supe que en Madrid estaban dispuestos a aceptarlo, el 8 de marzo, llamé para avisar en neurocirugía del HUCA, hablé con la secretaria del departamento. Desde entonces, en ningún momento me llamó la médica ni nadie", lamenta Yolanda Fernández, madre de Germán, que ya ha acudido varias veces al hospital ovetense en los dos últimos días para intentar enterarse de primera mano de la situación en la que está la cita quirúrgica de su hijo. "No me pueden atender ni un minuto ni llamarme. Ya saben desde hace un mes que hay que operarle pero ni se preocuparon por Germán", añade.

Tras varios meses hospitalizado en el HUCA, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) decidió costear a la familia de Germán su rehabilitación en Barcelona, al no tener en Asturias los medios necesarios. El joven camarero agredido en Fomento regresó a su casa de Gijón el pasado fin de semana tras haber dado algunos pasos en su recuperación en tierras catalanas: comienza a hablar con dificultad y a levantarse y caminar. Pero su rehabilitación debe seguir, ahora en Madrid: "Él mismo dice que quiere volver a la Guttman, porque aquí hace ejercicio, pero evidentemente no tanto".

Yolanda Fernández, por su parte, quiere tener una respuesta desde el HUCA para saber si podrán intervenir a corto plazo a su hijo. "Hay que ponerle los huesos de la frente: en Barcelona dicen en un informe, que ni siquiera me han querido recoger en el HUCA, que ya está listo para la operación. Y en Madrid dijeron que era conveniente que se los pusieran para que fuera allí totalmente recuperado para seguir con la terapia", afirma la madre de Germán. "En Barcelona fue todo bien y luego va todo bien porque lo van a admitir en Madrid. Pero resulta que aquí saben que le tienen que poner los huesos de la operación. Lo saben, pero estamos perdiendo el tiempo cuando ya hace nueve meses que se le quitaron esos huesos que le deben poner", añade Yolanda Fernández.