Mando Diao, Sidecars, Muchachito y Miss Kittin, nuevos conciertos para Metrópoli

El verano gijonés no deja de sumar decibelios. En concreto, uno de los grandes festivales del periodo estival de la ciudad, Metrópoli, anunció esta mañana nuevos espectáculos.

Los suecos "Mando Diao", uno de los grupos indie del momento, se subirán al escenario de Metrópoli con algunos de los temas que los han convertido ya, tras casi dos décadas de carrera musical, en una banda imprescindible en todo festival de música que se precie. No faltarán a la cita éxitos como "Dance with somebody", "Long Before Rock'n'Roll" o "Down in the past", que ya forman parte de la historia del rock indie mundial.

También habrá música en español, de la mano de "Sidecars", que ya estuvieron el pasado verano en Gijón, ofreciendo un multitudinario concierto en la plaza Mayor durante la Semana Grande. La banda formada por Juancho, Gerbas y Ruly cumplen ya una década en el espectro musical español, tras comenzar como teloneros de Leiva, Sidonie o Siniestro Total. En esta ocasión presentarán "Cuestión de gravedad", un nuevo trabajo que les confirma definitivamente como valedores del mejor rock en español.

No solo ellos. Jairo Pereira, "Muchachito", inventor del "rumboboxing", vuelve a Gijón meses después de actuar de telonero de "Fito & Fitipaldis" para ofrecer un espectáculo con su música enloquecida, sus monólogos, sus temas que hablan de amor y su pintura en directo.

Y de la música en español, a la música electrónica. "Miss Kittin" puede presumir de ser una referencia en un sector musical con presencia mayoritariamente masculina. Caroline Hervé lanzó su primer single, "1982", a finales de los años 90, un tema que con los años se ha

convertido en uno de los himnos del electroclash. Su debut en solitario tiene elementos de diferentes estilos electrónicos y es más experimental que los anteriores.

Pero no solo música habrá en Metrópoli. David Martínez Álvarez, más conocido en la música bajo el pseudónimo de Rayden, artista multidisciplinar que traspasa las fronteras del género urbano y que ya se ha consolidado como uno de los referentes del panorama gracias a su último disco "Antónimo", nº1 de ventas, también es escritor y cuenta con dos libros publicados: "Herido diario" y "TErminAMOs y otros poemas sin terminar", con los que ya ha vendido más de 80.000 copias. En el taller, Rayden creará un punto de encuentro con sus seguidores en el que hablará de su trayectoria y sus técnicas de escritura.

Con estas nuevas incorporaciones, Metrópoli se confirma como uno de los festivales de referencia en el verano peninsular. En total, diez días de conciertos en el que los amantes de la música podrán disfrutar de, entre otros, Loquillo, Nat Simons, C. Tangana, Sexy Zebras, Alice and the Wonders, Nathy Peluso, Gran Cañón (con Leiva; Carlos Tarque, Prisco y Chapo de M-Clan; Ovidi Tormo de Los Zigarros y Julián Maeso), Smile, Rinocerose, Mando Diao, Miss Kittin, Sidecars, Muchachito o Rayden. Las fechas definitivas se darán a conocer en las próximas semanas.

