Denuncian fallos de calibración en las estaciones de medición medioambiental

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón hizo ayer público un informe realizado por el Instituto de Salud Carlos III del que llega a la conclusión que el estado de las estaciones de medición medioambiental del Principado "es un desastre", en palabras del portavoz municipal de IU, Aurelio Martín.

El informe, realizado del 14 al 17 de noviembre de 2016, a petición del Área de Contaminación Atmosférica dependiente del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, determina fallos de calibración en la estación medioambiental cuya verificación se hizo "in situ", la situada en la avenida de la Constitución de Gijón.

En concreto, el informe recoge que "la red ha establecido una sistemática general para llevar a cabo las actividades de calibración (plan de calibración)" pero, sin embargo, "se considera que este plan no es completo" al no indicar, por ejemplo la necesidad de calibrar los analizadores de partículas ni de calibrar caudal y tiempo en los captadores de partículas.

Por todo ello, concluye, "las calibraciones internas no se llevan a cabo de acuerdo a instrucciones escritas", presentando una serie de anomalías, como "la calibración en el 70-89% del rango de certificación no es coherente con los valores medios", "puntos de calibración y verificación no coherentes con la medida", "en el caso de las partículas, no es que lo único que se puede calibrar sea el caudal" o que "no se indica calibración de caudal, masa, temperatura, presión y humedad relativa".

Para Martín, estas conclusiones "son de una gravedad máxima" ya que, entiende, "la estación no tiene el funcionamiento ni el mantenimiento adecuado", unos datos que, según el propio informe y al ir acompañados de un prolijo estudio documental previo, los datos son extrapolables al resto de la red. "Si se pone en cuestión las calibraciones, se ponen en cuestión las medidas recogidas", explicitó el portavoz de IU.

En concreto, el documento explica que, en las verificaciones "in situ" de los analizadores de gases de la estación, "muestran diferencias relativas que oscilan entre el -11 y el 5,3%".

En cuanto a las medidas de NO y NO2 en aire ambiente, "los analizadores de la estación miden ligeramente más bajos" que los del Instituto de Salud Carlos III.

"El informe roza el escándalo", enfatizó Martín. En las conclusiones del documento, se recoge que "la red debe contar con un manual de calidad y unos procedimientos adecuados", por lo que "debe elaborar procedimientos de ensayo, calibración y uso de equipos adecuados". Con todo, "se recomienda a la red que implante un sistema de calidad y adecue su sistemática a las normas de calidad del aire pertinentes". Así, IU presenta una proposición plenaria para "corregir inmediatamente todas las deficiencias", así como solicitar un nuevo informe y "más transparencia" para dar a conocer estos informes.