El detenido por el ataque neonazi de Cimavilla está investigado por el "caso Germán"

El primer detenido por su supuesta participación en la agresión que al menos una decena de encapuchados realizaron en la madrugada del pasado domingo, que lucían distintivos neonazis, en un establecimiento hostelero de la calle Óscar Olavarría, es el supuesto autor de la agresión que uno de los clientes del bar sufrió en la cabeza y por la que necesitó asistencia sanitaria en un centro de salud. Se trata de un joven de 21 años que figura, sólo en calidad de investigado, en la instrucción del "caso Germán". Fue citado judicialmente, pero no detenido, para declarar por los hechos ocurridos en julio de 2017 contra el joven camarero gijonés. No obstante, habrá que esperar a que las diligencias judiciales concluyan para saber si se le acusa o no por este otro hecho, por el que sí permanecen en prisión otros investigados.



Ahora, está en los calabozos de la Comisaría de El Natahoyo después de que una de sus víctimas le señalase con nombre y apellidos en su denuncia de los hechos. La investigación policial sigue abierta mediante la toma de declaración de víctimas y testigos así como al visionado de un vídeo que alguien grabó desde el exterior del establecimiento. Es por ello que se esperan más detenciones en las próximas horas.



No obstante, pese a la circunstancia de que el detenido forma parte de las diligencias del "caso Germán", desde "Ultra Boys" han negado una vez más que esta peña sportinguista tenga relación alguna con lo ocurrido con Germán Fernández. "Ultra Boys" siempre ha estado mostrando su apoyo al camarero gijonés. Incluso, recientemente, han ido a visitarle a su casa justo después de que el joven regresase a Gijón tras su paso por la clínica de neurorehabilitación. En su visita le hicieron obsequio de una camiseta de Quini.





El asalto en cuestión ocurrió en torno a las 1.30 horas del domingo. Un grupo de al menos diez integrantes accedieron al establecimiento encapuchados, con la cara tapada, y. Una vez en dentro del local, perfectamente armados y con distintivos neonazis en su vestimenta, comenzaron a agredir con sus armas a los clientes, que lograron repeler el ataque y expulsar del establecimiento a los agresores. Esta mañana, el delegado del gobierno, Mariano Marín, quien indicó que el primer detenido "pertenece a los 'Ultra Boys'", grupo radical seguidor del Real Sporting de Gijón.A raíz de este suceso han sido varias las voces de condena de la violencia en Gijón.valoró el portavoz municipal del PSOE, José María Pérez, que exigirá explicaciones al concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento, Esteban Aparicio, sobre lo ocurrido en Cimavilla. El concejal socialista, además, ha recordando que "en los últimos años se han producido episodios violentos en la ciudad" y es por ello que desde el PSOE reclaman "más actuaciones para atajar este tipo de comportamientos que no tienen cabida en nuestra sociedad".Otra de las voces más críticas con este episodio ha sido la de Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede que, además, responsabiliza de lo ocurrido a un grupo concreto.expone Suárez del Fueyo. El líder de la marca local de Podemos insta además a que "se investigue hasta las últimas consecuencias" este asunto y que, además, el Real Sporting, las autoridades policiales y el conjunto de instituciones tomen medidas contra "los violentos". "Sólo ejerciendo la máxima presión policial y judicial podremos lograr expulsar de todo recinto deportivo a los violentos", requiere Fueyo. Por último, el concejal recuerda que el Ceares "no es la primera vez que sufre agresiones de los sectores violentos de ultraderecha y ya es hora de pasar de condenar los hechos a las condenas judiciales", concluye. En 2012, por ejemplo, agredieron al vicepresidente de la entidad. También Izquierda Unida se suma la condena y exige una profunda investigación de lo sucedido. "Las agresiones y manifestaciones fascistas en nuestra ciudad han dejado de ser una excepcionalidad para ser un hecho recurrente ante la total impunidad con la que actúan", señala el coordinador de la formación Faustino Sabio.matiza Sabio.