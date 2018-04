Amenazan a una asturiana por vender un chaquetón de piel de zorro en Facebook

Intentó vender una chaqueta de piel de zorro en internet y casi tiene que cerrar la cuenta. Una asturiana ha recibido numerosas críticas en las últimas horas por poner un anuncio en el que vendía un chaquetón de piel. La asturiana puso la prenda a la venta a través de un grupo de Facebook en el que están incluidos más de 50.000 asturianos. Y le puso un precio: 700 euros. Lo que a buen seguro no esperaba eran las reacciones que iba a tener que soportar.

"Matar un montón de zorros para vestir una zorra,esto demuestra lo salvaje que sigue siendo el ser humano, no hace falta arrancarle la piel en vida a un montón de animales para vestir un humano y eso que yo no soy vegana ni vegetariana, matar con el menor sufrimiento para comer vale pero esto es repugnante", decía una usuaria de Facebook que acaba enzarzada con otro usuario al que incluso amenaza con visitar en persona. "A mi me gustaría un abrigo con la piel de todos los que compran esta salvajada", escribe otra internauta.