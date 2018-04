Aconsejan a los enfermos respiratorios evitar la actividad al aire libre por la contaminación

El Principado recomienda a las personas que padecen enfermedades respiratorias severas que "tomen las precauciones habituales y eviten realizar actividades al aire libre que impliquen esfuerzo físico" durante la jornada de hoy, en la que previsiblemente se producirán episodios de contaminación debido a las condiciones atmosféricas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que "complicará una normal ventilación en Gijón, Avilés y Oviedo", según informó a través de un comunicado. Pese a ello, la situación, que concluirá mañana, "no debería suponer un riesgo para la salud".

Gijón ha tenido altos niveles de contaminación en algunas partes en los últimos días, como consecuencia de la situación meteorológica, que dificulta la dispersión de los contaminantes. La directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, explicó ayer que "como consecuencia de un incremento bastante acusado de la estabilidad atmosférica se han producido subidas en las concentraciones de partículas, fundamentalmente ha afectado a algunas estaciones de Gijón y a alguna en Avilés, mientras que en Oviedo y en Cuencas no se ha notado".

La responsable regional añadió que para hoy viernes "la situación de estabilidad va a continuar, no obstante creo que para el sábado o el domingo, lo que es el fin de semana, no está prevista una fuerte estabilidad, por lo tanto, creo que la dispersión de contaminantes será normal y no esperamos valores anormalmente altos", si bien no será hasta hoy cuando, en base a las previsiones de la Aemet "confirmaremos si definitivamente es así, si las condiciones de dispersión son favorables ya para el fin de semana"

El Principado ciñe los problemas de contaminación de estos días en Gijón a las partículas inferiores a 10 micras (PM 10), recalcando que "para el resto de los contaminantes, los valores permanecen en niveles habituales".

El Gobierno de Asturias añade que está haciendo un seguimiento continuo de las mediciones de las estaciones de la red de control de la calidad del aire "para adoptar medidas si fuera necesario", teniendo en cuenta el informe de análisis y predicción de condiciones de la ventilación atmosférica que a diario realiza la Aemet.

La Coordinadora Ecologista de Asturias coincide con el Principado en que situación empeorará por las "elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones", pero discrepa en otras cuestiones. La Coordinadora advertía ayer de elevados niveles no sólo de PM 10, sino también de PM 2,5 (partículas más pequeñas y por tanto más nocivas) en algunos puntos de la ciudad a lo largo del miércoles. Además, los ecologistas advierten de que El Lauredal estaba ayer soportando por tercer día consecutivo niveles de contaminantes que deberían obligar a activar hoy una alerta del Principado por contaminación, algo que no tendrá lugar debido a que la Administración sólo tiene en cuenta las mediciones de sus propias estaciones fijas de control y no las realizadas por la unidad móvil del Ayuntamiento en El Lauredal. En concreto, el martes hubo una media diaria de 85 microgramos de PM 10 por m3 de aire en El Lauredal; el miércoles la media fue de 79 y ayer, a primera hora de la tarde y a falta de concluir la jornada, el promedio era de 66, según el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo. Tres días consecutivos con una media diaria de más de 45 microgramos de PM 10 obligaría, en cualquier otra estación, a activar una prealerta por contaminación, que sería alerta con más de 50 microgramos de media.

La Coordinadora alerta de que en el pasado miércoles ha habido elevados niveles de contaminación en Montevil, La Arena, El Llano, La Calzada, El Lauredal, Tremañes y Cimadevilla y ha reclamado al Principado "que ponga en marcha sin falta el protocolo de la contaminación.

En cuanto a las PM 2,5, la Coordinadora sostiene que "en alarma esta la zona de Montevil con picos de 116 microgramos por m3 de aire a las 9 de la mañana del miércoles y con una media las últimas 24 horas de 56 microgramos por m3 para estas micro partículas, que son extremadamente peligrosas, lo que idea de la gravedad de la situación y la contaminación que sufren los vecinos, que pretenden esconder el Principado y las empresas responsables". También se registraron niveles elevados de PM 2,5 en Tremañes, con una media diaria de 25 microgramos por m3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó unos valores límite para partículas inferiores a 2,5 micras de 10 microgramos por m3 de medía anual y un valor de alerta con una media diaria de 25 microgramos, mientras "la tolerante normativa española está en 25 microgramos de medía anual".

En cuanto a los niveles de PM 10, hubo picos elevados y altas medias diarias en El Lauredal, en la estación de control de la Avenida de Castilla, en La Arena; en la estación de control de la Avenida de La Argentina, en La Calzada y en la de la Avenida de los Hermanos Felgueroso, en El Llano. También medias altas en Cimadevilla y Tremañes