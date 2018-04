Más de 600 perros, de paseo por el Muro para concienciar sobre la adopción

Más de 600 perros tomaron hoy el Muro de San Lorenzo dentro de la iniciativa "Mindfuldog", que pretende concienciar sobre la adopción de animales. Los organizadores se han visto superados por la gran asistencia de público y han tenido que suspender el desfile que estaba programado por la playa. "Esperábamos como mucho la inscripción de 200 canes y a los dos días de la presentación del evento ya superamos esta cifra. El lunes pasado, con casi 700 perros apuntados, decidimos cerrar la inscripción para controlar el flujo de animales", explica Dolores Moreno, presidenta de la protectora Amigos del Perro y coordinadora de la iniciativa. Pero esta mañana en la plaza Campo Valdés, donde una docena de asociaciones divulgaban su labor, había muchos más. "Pedimos a los dueños que paseen por todo Gijón para demostrar que hay un movimiento a favor de los perros", asegura Moreno.

Y a favor de la adopción. "Estamos todas las protectoras saturadas. Y un perro te va a dar el mismo cariño sea o no de raza", opina Daniel González, voluntario de Alma Animal de Mieres. Entre los más de 600 incritos, unos 70 están en adopción. Durante todo el día de hoy lucirán un pañuelo rojo. Como es el caso de "Ringo", un cruce de pastor alemán de tan sólo 3 meses, que esta mañana no paraba de ladrar y jugar con el resto de canes. "Hay que adoptar, no comprar, que hay perros a asgaya en las protectoras", expresa Beatriz Fernández, de Lugones.