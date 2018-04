Gijón exige al Rector "que se decante ya" por una sede para el grado de Deporte

El concejo evita echar más leña al fuego con el grado de Ciencias del Deporte y urge al rector, Santiago García Granda, a decantarse "ya" por una sede. Los grupos municipales avisan que "los localismos no benefician a nadie": ni a Gijón, ni Asturias, ni a la Universidad de Oviedo. Por eso, piden parar "la subasta" y elegir de una vez por todas la ciudad dónde se implantará. En la pugna por la titulación entran Gijón, Mieres y Oviedo. Aunque el municipio tiene papeletas para llevarse el "premio gordo" universitario, los concejales en el Ayuntamiento insisten en que lo importante es que Asturias tenga esa formación independientemente de dónde se impartan las clases. Representantes de clubs, como el Santa Olaya, afirman no obstante que tener la "enseñanza máxima" del sector deportivo es "imprescindible" para la ciudad.

El gobierno forista defiende para el campus de Gijón los estudios y ofrece a la Universidad 250.000 euros durante cuatro años. La oposición respaldó desde el principio la oferta, pero ahora pide un poco de calma. La disputa con Mieres –la propuesta de la Facultad Padre Ossó– ha llegado a límites indeseados. "Antes de hacer nada, hay que sentarse con el Rector y saber lo que quiere. Porque hasta ahora lo único que hizo la Universidad fue enredar", opina Pablo González, presidente del PP gijonés. El popular censura a la institución académica por "dejar que los concejos entren en una especie de subasta, de mercadeo, que nosotros rechazamos". González sostiene que Gijón reúne las "condiciones óptimas" para acoger la titulación y lamenta que el gobierno local desperdiciase hace un año la oportunidad de atraerlo.

El portavoz municipal del PSOE, José María Pérez, dice también que Gijón "cumple todos los requisitos para ser el municipio elegido, con todo el respeto a las opciones de otros municipios" y pide a la Universidad que haga "un análisis riguroso y completo" antes de tomar una decisión. "La Universidad conoce la alta demanda de este grado por lo que no tendría sentido que ahora se diga que igual se para todo porque haya cierta polémica", expresa Pérez. El rector Santiago García Granda dijo la semana pasa que "podría ocurrir que los estudios de Deporte no salieran adelante si se genera tanta disputa entre ayuntamientos". Eso sí, el socialista defiende la oferta de una titulación impartida "desde lo público para garantizar que el acceso se produzca respetando la igualdad de oportunidades y no en función de la cartera de las familias".

En ello coincide Xixón Sí Puede (XSP), la marca local de Podemos. Su portavoz municipal, Mario Suárez del Fueyo, insiste en que un elemento fundamental para respaldar el grado es que sea público: "Nunca vamos a apoyar una iniciativa privada o religiosa". "Defendemos que es imprescindible que Asturias tenga una titulación del Deporte y parar así la fuga de estudiantes. Lo secundario es en qué ciudad se desarrolle", añade.

En esta misma línea se pronuncia el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Sarasola, quien sitúa la pelota en el tejado de la institución académica: "Quien tiene la decisión es el Rectorado. Y lo primero que tienen que confirmar es si finalmente va haber esa titulación, y lo segundo, elegir dónde". El concejal de la formación naranja cree que los localismos "no benefician a las ciudades ni a la región ni a la Universidad". "Gijón, que tiene un amplio historial deportivo, ha puesto lo que tiene encima de la mesa. Ahora que decida el Rector, que parece que cada día dice una cosa diferente", agrega Sarasola.

Por su parte, Aurelio Martín, portavoz de IU en el Ayuntamiento, urge a la Universidad a tomar una decisión "ya" para no dilatar en el tiempo "el enfrentamiento entre municipios". "No entendemos por qué no se tomó ya una decisión si tienen los datos. Es legítimo que todas las ciudades quieran el grado, lo que es inexplicable es que dejen que el tema acabe pudriéndose", manifiesta.

En el ámbito deportivo, el presidente del club Santa Olaya, Secundino González, considera que los estudios son "imprescindibles" para Asturias, "y si vienen para Gijón mejor". "Tenemos infraestructuras suficientes y sería muy importante para nosotros que se quedase aquí la titulación. Sería dar un golpe encima de la mesa y marcaría el principio de más", manifiesta.

"Estaríamos encantados"

El Santa Olaya estaría además dispuesto a colaborar en todas las actividades que desde la universidad les propusiesen "como siempre hemos hecho". "Como club deportivo estaríamos encantados de tener en la ciudad la enseñanza máxima", señala Secundino González, que no pudo estudiar esta titulación porque había que salir fuera de la región y "me gustaría que los chavales de ahora tuvieran esa oportunidad". El concejo cuenta con 57 instalaciones públicas a disposición de la universidad, que salen a 4.837 gijoneses por equipamiento.