Oxana, la concursante rusa de Masterchef 6 que vive en Gijón y le sale el cachopo "divinamente"

Oxana Retinskaia, de 52 años, fue la sensación ayer durante el estreno de la sexta temporada del reality de cocina Masterchef. Nació en Rusia pero lleva veinte años afincada en Gijón donde, además de labores como empleada del hogar, se encuentra estudiando peluquería canina y felina, según avanzó en su vídeo de presentación. Se define como "competitiva, buena compañera y viene a MasterChef dispuesta a ganar".

En lo gastronómico asegura que "me sale divinamente la carne picada, como los filetes rusos, y platos de cuchara". También tiene buena mano con los postres, y a pesar de que "no como mucho dulce" a Oxana Retinskaia le encanta hacer tartas, pasteles, trufas y bombones de todo tipo". Pero hay ciertos tipos de alimentos que no tolera. "Odio el pescado y el marisco, ni tocar ni comer, cuando lo veo se me ponen los pelos de punta", adviertió esta rusogijonesa en la primera entrega de la edición durante su vídeo de presentación.

Oxana Reinskaia llegó a España gracias a su cuarto marido y se afincó a Gijón. Ayer, durante el primer programa, cocinó con un delantal que lleva la inscripción "Cocina asturiana". Mientras estaba entre fogones aseguró que "el cachopo se me da divinamente". Pero fue un plato de buey con salsa de queso azul la receta que le dio el delantar para convertirse en concursante de Masterchef 6.