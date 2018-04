El reproche ciudadano al Sporting: "Es bochornoso que no haya tomado ni una medida contra los violentos"

"Es bochornoso que el Sporting no haya tomado ni una sola medida contra los violentos. Eso que nos cuentan de que El Molinón es el tercer estadio de la Liga con menos incidentes suena a eso de mal de muchos, consuelo de todos". La reflexión es de Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de vecinos y portavoz del recién creado Observatorio contra la Violencia, que esta tarde se reúne para hacer propuestas a partir de la reflexión de la treintena de entidades que lo conforman".Un Observatorio que surgió a partir del impacto social de la agresión de miembros ultras vinculados al Sporting en un local de Cimadevilla donde había una fiesta del Ceares.

"Ante la inacción del Sporting y el quiero y no puedo de la institución el Observatorio está legitimado para pedir y proponer medidas. Esta ciudad no se puede permitir el lujo de que no se toman medidas contras estas agresiones", sentenció Arias. La Federación de Vecinos, por otro lado, denuncia que se les excluye de la reunión extraordinaria que sobre el tema celebrará la Junta Local de Seguridad pese a que ellos fueron quienes la propusieron y nadie –ni Delegación de Gobierno ni Ayuntamiento– les indica que estén en contra de su presencia. Una presencia puntual que, para el movimiento vecinal, quiere ser el principio de una participación activa y estable.