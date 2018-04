Santaclara: "Ahora es oficial, pero me siento adoptado por Gijón desde hace 40 años"

- "Se aprueba por unanimidad. Enhorabuena".

Siete veces repitió la alcaldesa, Carmen Moriyón, esta sentencia. Tantas como tronaron en el salón de plenos los aplausos para rendir homenaje a los nuevos integrantes del libro de honores del Ayuntamiento. Gijón hizo ayer hizo adoptivo al sacerdote y fundador de Siloé, José Antonio García Santaclara, dio su medalla de oro al laureado Club Patín Gijón Solimar (Hostelcur) y concedió medallas de plata de la ciudad a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), la Fundación de Acción Social "Mar de Niebla", la Federación de Peñas Sportinguistas, la Sociedad Cultural Gijonesa y la Asociación Belenista de Gijón. Todo y todos desde una unanimidad política que no se dejó sentir en ocasiones anteriores con motivo, por ejemplo, de la concesión de honores a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Compañía de Jesús.

"Aunque se haga ahora el reconocimiento oficial yo me sentí adoptado y acogido por Gijón desde el primer día en que puse el pie aquí hace ya cuarenta años", confesaba un emocionado José Antonio García Santaclara para quien el reconocimiento es "un reto. En lo que me quede tengo que ganármelo. No haciendo más cosas, porque ya tengo menos fuerza que antes, pero haciéndolas mejor". De glosar los logros de este veterano del compromiso social nacido en Morcín se encargó la propia Alcaldesa. Carmen Moriyón fue quien llevó al Pleno una iniciativa avalada, entre otros, por los Humanitarios de San Martín de Moreda. Santaclara ha estado con los enfermos terminales, los emigrantes, los enfermos de sida, los presos... Ahora la actividad de Siloé se centra en los enfermos mentales y la máxima preocupación de Santa son los niños "porque sin infancia no hay presente ni futuro".

A recibir medallas y copas está más que acostumbrado Juan Ramón Naves, presidente del Hostelcur pero, confesaba, "esta medalla no es un premio más porque es la distinción más grande que otorga el Ayuntamiento de nuestra ciudad". A lo largo de sus años de vida el Club Patín Gijón Solimar, cuya medalla fue una petición del PSOE, ha pasado por momentos difíciles y otros dulces como lograr con el equipo femenino dos ligas -que en breve pueden ser tres-, tres copas de la Reina y cinco copas de Europa. Naves es consciente de "que estamos en una racha buena pero esto es deporte, puede cambiar en cualquier momento". Lo que no van a cambiar son los valores que la entidad tiene como propios desde 1995 en cuanto a deportividad, relación con La Calzada y apuesta por un deporte en igualdad entre mujeres y hombres. "Esto está en el ADN del club. La sociedad ha ido dando pasos en ese sentido, lo vimos el pasado 8 de marzo, y nosotros estamos satisfechos de haber puesto nuestro granito de arena en el mundo del deporte".

Hablar del Gijón Patín Solimar es mirar hacia La Calzada y la zona Oeste. El mismo territorio al que se vincula "Mar de Niebla", fundación de acción social que desde ayer puede presumir de ser medalla de plata de Gijón. Una iniciativa de IU aunque quien más emocionado estaba por el reconocimiento era el edil socialista José Ramón García, fundador de la organización en 2004. Blanca Cañedo, presidenta de la fundación, puso en valor tras la concesión ese "mosaico brutal de personas comprometidas con un proyecto territorial porque nuestro trabajo empieza y termina en el barrio. Ese es nuestro compromiso". Un compromiso con futuro porque "la realidad social está cambiando y siempre hay nuevas necesidades y nuevos retos" y con la necesidad primera de "mejorar el cascarón" de su local actual.

A la Sociedad Cultural Gijonesa, medalla de plata a iniciativa de Xixón Sí Puede, le puso cara en el salón de plenos su actual presidente, Pedro Roldán. Pero no estaba solo. Junto a él, y además de otros socios, estuvo María Teresa Fernández "Belité", la primera presidenta de una entidad que este año cumple medio siglo de vida. "Hemos querido que esta medalla sirva de homenaje a quienes hace 50 años sacaron adelante un proyecto que aún se mantiene vivo", explicó Roldán. Un proyecto que involucra a más de un centenar de personas que hacen de la Cultural algo más que un centro para ver películas, asistir a charlas o comentar libros. "Para nosotros la cultura no es sólo una mera cuestión artística, es un compromiso. Tenemos un lema: espacio de libertad, escuela de democracia. En el sentido de potenciar la participación y el debate porque sin la participación activa de la ciudadanía no existe realmente una sociedad democrática".

De cumpleaños, cuarenta desde la colocación de la primera piedra del campus gijonés y el inicio de los estudios de ingeniería industrial, está también la Escuela Politécnica de Ingeniería Industrial que se llevó la medalla de plata a iniciativa de Ciudadanos. "Para nosotros es un reconocimiento muy importante porque esta Escuela es fruto de esta ciudad", explicaba su director Juan Carlos Campo al tiempo que defendía sus aulas como "fuente natural de talento de la industria asturiana" y esa medalla como un "respaldo importante en un momento en que está en juego el futuro de la Universidad". A la vuelta de la esquina está el grado de organización industrial y desde Gijón se lucha por otras titulaciones, como el grado en ciencia e ingeniería de datos".

"Es la mejor felicitación que podían hacernos al cumplir, el próximo uno de octubre, 60 años", festejaba Plácida Novoa, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, medalla de plata a iniciativa de Foro. Sesenta años realizando cada Navidad un belén monumental con fama dentro y fuera de Gijón, y que desde 2009 tiene ubicación fija en el Antiguo Instituto. La entidad tiene más de doscientos socios. Todos ellos sienten "el orgullo de que el Ayuntamiento reconozca nuestro servicio a la ciudadanía gijonesa".

El toque rojiblanco lo puso el PP -al que se incorporó Manuel del Castillo como nuevo edil- con su propuesta de medalla de plata para la Federación de Peñas Sportinguistas. "Y para todos los que se sienten sportinguistas. Porque estando fuera o de vacaciones siempre sentimos los colores llevando camisetas o bufandas", resaltó el presidente Jorge Guerrero que puso en valor los 53 años de vida de la entidad y que "nunca falta una camiseta de Gijón y del Sporting en cualquier partido de la Selección".