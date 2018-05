"En Cimadevilla más que acciones puntuales se necesita un plan integral de reforma", dice el PP

El PP lo tiene claro. Todos los barrios de Gijón deben estar en buen estado pero Cimadevilla, como escenario de la historia de la ciudad e imagen del Gijón que quiere atraer más y más turistas, debe estar impecable. Por eso el recuento de baches, pintadas, edificios abandonados, suciedad y pavimentos deteriorados, entre otras cosas, que los ediles populares contabilizaron hace unos días en un paseo con vecinos por la zona les resulta inaceptable. "Es algo lamentable. Y algo que no se soluciona cubriendo una pista deportiva, convirtiendo la Casa Paquet en un albergue o reparando una calle", sentenció Pablo González, portavoz del Grupo Municipal Popular.

González reivindica un plan integral de rehabilitación, recuperación y dinamización de Cimadevilla que vaya más allá de "intervenciones puntuales y singulares". Un plan que no limite las actuaciones de presente y futuro de Cimadevilla al proyecto de Tabacalera. "Además un proyecto retórico porque no sabemos a qué se va a dedicar. No entendemos que se hagan unas obras sin saber para que se van a utilizar y sin alternativas más sostenibles o que reporten dinero al Ayuntamiento", matizó González, que compareció en el Ayuntamiento junto a su compañero Manuel del Castillo y el representante del PP en el barrio, Francisco Alonso. No hay que olvidar que el PP proponía convertir la vieja fábrica de Tabacos en una hotel de alto nivel.

Los populares entienden que, más allá de Tabacalera, el barrio de Cimadevilla es "uno de los grandes olvidados del gobierno de Foro" y achacan a esa desidia del equipo de Carmen Moriyón que se esté perdiendo "una oportunidad de oro" de hacer de Cimadevilla un barrio de referencia entre los barrios históricos de España. González recordó el interés de otros municipios españoles por impulsar procesos de regeneración de sus cascos históricos apoyándose en convocatorias y ayudas de todo tipo.

Cimadevilla, asegura González, "no debe ser un lugar únicamente destinado al ocio nocturno, sino que debe ser un referente turístico, un barrio atractivo para sus vecinos, con calidad de vida, que permita combinar la oferta hostelera con otras actividades comerciales y culturales".

La ronda de contactos que el PP está realizando con colectivos de toda la ciudad les llevó también estos días al colegio público Clarín. La construcción de un aparcamiento y la habilitación de un paso de cebra fueron algunas de las peticiones de la comunidad escolar que el PP se comprometió a trasladar al equipo de gobierno municipal.

Los ediles populares también recogieron la queja de padres y madres por los problemas que hay en el centro escolar con las gaviotas. De hecho aseguran que "en las horas de recreo, las gaviotas atacan a los niños para quitarles el bocadillo". Se piden soluciones para acabar con estos incidentes. Por otra parte, reclaman que se acometa la reparación de dos urinarios del baño masculino del patio y piden realizar tareas de mantenimiento en el murete del patio que les separa de la escuela infantil Las Mestas.