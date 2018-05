"Es un desastre ecológico", advierte la oposición sobre el vertido en San Lorenzo

"Es un desastre ecológico". Así de claro valoran los grupos políticos de la oposición el vertido de aguas fecales que este sábado tiñó de marrón la playa de San Lorenzo a consecuencia de las intensas lluvias. Los bañistas denunciaron que la playa olía "a mierda" y que tanto en el arenal como en el mar había trozos de heces y de basura. Los grupos municipales apremian al gobierno de Carmen Moriyón para que esclarezca con urgencia la procedencia y composición de la mancha que se extendió por el litoral gijonés. A la vez, les exigen que se lleve a cabo, de una vez, la construcción del pozo de tormentas del parque Hermanos Castro, estancado desde 2011. "La playa de Gijón no puede seguir siendo una cloaca", claman.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Aurelio Martín, fue ayer uno de los más claros a la hora de referirse al vertido. "Estamos ante un verdadero desastre ecológico, otra vez, que además tiene graves repercusiones sobre un activo económico de la ciudad como son nuestras playas y costa", expresó el concejal, que instó al Gobierno de España "a implicarse en la búsqueda de soluciones que pongan fin al vertido directo de aguas residuales al mar". Martín cree que detrás de lo sucedido está la falta de una depuradora en la zona Este, que el Senado acordó impulsar el pasado mes de febrero. PSOE y Xixón Sí Puede (XSP) coinciden en este análisis, aunque van más allá y centran sus críticas en el pozo de tormentas del parque Hermanos Castro, que carece a día de hoy de licitación para su construcción pese a que tenía que estar acabado en 2015.

"Han pasado más de tres años", protesta el portavoz socialista, José María Pérez. Con el añadido de que hay una inversión millonaria "enterrada": el colector de Viesques, que costó más de nueve millones de euros y que carece de utilidad mientras no entre en servicio el hasta ahora fallido pozo de tormentas. Este depósito -sólo funciona uno en la ciudad, ubicado en el entorno de la plaza de Máximo González- lo que haría es recibir el agua procedente de los colectores y "atrapar" las materias solidas en días de lluvias torrenciales. Eso fue justo lo que pasó el sábado, con más de 46 litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas, pero, debido a la ausencia de este pozo, "todo acabó en el Piles y en el mar", lamentó el concejal de Xixón Sí Puede, David Alonso. Para el edil de la marca local de Podemos, lo que pasó en San Lorenzo "es lo que lleva sucediendo años en mar adentro en Peñarrubia", donde está el emisario. "Lo bueno", apostilla Alonso, es que esta vez fue más visible y, por tanto, esperan que Foro reaccione.

El socialista José María Pérez reconoce que un gobierno "no puede controlar si llueve mucho o poco", pero sí "pueden tener las cosas bien preparadas". Se refiere a "la no conclusión del tratamiento de aguas fecales en la zona este" y en especial al pozo de tormentas de Hermanos Castro. En 2011 se licitó por primera vez su redacción, pero partir de ahí, poco o nada salió bien. Errores en su redacción hicieron imposible que la empresa que resultó adjudicataria de la ejecución, FCC, asumiese los trabajos por el precio del contrato. El gobierno forista tuvo que rescindirlo asumiendo una indemnización de 152.143,22 euros.

Menos inversión

Por otro lado, añade el portavoz socialista, las inversiones de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) se redujeron casi a la mitad en la etapa Moriyón: "De 2012 a 2017 se gastó al año una media de 4,2 millones, mientras que de 2000 a 2001 fue de 7,4. Y no es un problema de dinero -tienen en la hucha más de 30 millones- sino de mala gestión".

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ya pidió explicaciones el mismo sábado. Y el PP se hace preguntas que de momento no tienen respuesta. El servicio de Medio Ambiente sigue sin explicar lo sucedido, pese a las llamadas de este periódico. "Hay que saber cuales son las causas de verdad y no elucubraciones. ¿Por qué ahora y no hace un mes?, ¿Qué pasará dentro de unas semanas?, ¿Por qué siempre dan bien las mediciones y luego ocurre esto?... Queremos información clara", remató Pablo González.