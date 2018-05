Advierten que electrificar la Zona Logística costará 10,5 millones

El grupo municipal de Xixón sí Puede ha advertido de que construir las infraestructuras necesarias para dotar a la Zalia de suministro eléctrico (dos subestaciones y una linea de alta tensión) requerirá de un desembolso de 10,5 millones de euros y plantea que el Ayuntamiento de Gijón denuncie el convenio de la Zalia y abandone la sociedad para no seguir participando "de los pufos de otros". La deuda de la Zalia ascendía a finales del año pasado a 107,65 millones de euros.

Xixón sí Puede va a proponer, en la comisión de urbanismo de finales del mes de junio, "que el Ayuntamiento de Gijón deje de participar en la sociedad y denuncie el convenio que tiene con el Principado de Asturias, es decir, salgamos de la Zalia", donde el Ayuntamiento de Gijón tiene el 10% de la sociedad, señala el edil de XsP, David Alonso.

Para este concejal "no podemos seguir engañando a la gente con la Zalia, esto no tiene ningún sentido. No podemos seguir siendo copartícipes de un Seseña 2", opinó.

David Alonso recordó que el Ayuntamiento de Gijón está pagando parte de la deuda bancaria de la Zalia, con la concesión de un crédito participativo. Como resultado del mismo, "el año pasado todavía tuvimos que desembolsar desde el ámbito municipal 1,5 millones de euros que no está de más resaltar que hubo un pequeño incumplimiento de la regla de gasto en ese capítulo, derivado tanto de Gijón al Norte como de la Zalia; entiendo que Gijón al Norte al final va a tener una inversión más o menos creíble, el tema de la Zalia es bajo mi punto de vista todo menos creíble", llegando incluso a poner en cuestión que se vaya a construir la estación intermodal de la Zalia, prevista en su fase dos.

El edil insistió en que "el Ayuntamiento no puede seguir poniendo dinero, no podemos asumir, como hemos estado asumiendo, poner un millón y medio de euros en el último año. Si alguien tiene que asumir las responsabilidades, empezando por este orden, son el Principado de Asturias, que tiene el 40% y Puertos del Estado que a través del Puerto de Gijón tiene el 30% y del Puerto de Avilés el 15% y que, además, hay que recordarles que fueron ellos los que dijeron que esto iba a cambiar Asturias y prácticamente la cornisa cantábrica. Pues que asuman el juguete, si lo quieren asumir. Puertos del Estado y el Principado, si quieren desarrollar la Zalia, que la desarrollen, que la doten de comunicaciones y de luz, pero que no lo hagan a costa del Ayuntamiento de Gijón ni de las arcas municipales".

Otros de los motivos aducidos por el edil de Xixón sí Puede para que el Ayuntamiento abandone la Zalia es que "tenemos parques industriales como el de La Lloreda, con más del 30% del terreno sin usar todavía y desde el Ayuntamiento no podemos seguir asumiendo una cadena de responsabilidades de un proyecto faraónico, un proyecto de fotos, un proyecto de discursos vacíos diciendo que íbamos a ser lo más grande del mundo mundial, que forma parte en principio de otro tiempo y por esto que pasa en la política de tira para delante que libras, como es todo dinero público, hemos seguido tirando por ello".