"Cincuenta céntimos no me parece una gran subida cuando bajan otros impuestos", dice Aparicio del 5% en Emulsa

A principios de junio tiene previsto el presidente del consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), el edil forista Esteban Aparicio, llevar a votación la subida de precios de la recogida de basuras que viene fijada en el Plan Económico Financiero con el que el gobierno de Foro hace frente al incumplimiento de la regla de gasto. Es la segunda de las dos subidas previstas. La de precios del Patronato Deportivo Municipal fue tumbada hace unos días en la junta rectora del organismo autónomo.

El escenario de Emulsa es distinto ya que en el consejo de administración no están solo los grupos políticos del Ayuntamiento. La subida prevista es del 5%. "Cincuenta céntimos al trimestre no me parece una gran subida cuando otros impuestos bajan. Por ejemplo en el IBI por el imperio de las sentencias. Al final la presión fiscal baja", explicó Aparicio para minimizar las acusaciones de quienes hablan de subida de impuestos en Gijón. Si la tramitación sale adelante, y se completa en el Pleno con una modificación de las ordenanzas fiscales , la entrada en vigor de la subida se haría efectiva el 1 de septiembre. La subida permitiría a Emulsa sumar este año 196.00 euros más en el capítulo de ingresos y, en 2019, 558.000 euros. El gobierno también tiene previsto transferir a la empresa un millón de euros para inversión.