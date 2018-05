El PP no apoyará un plan de juventud que tacha de "poco ambicioso"

El grupo municipal del Partido Popular anunció ayer que "probablemente no apoyaremos" el plan de Juventud que se votará en la próxima comisión de Participación Ciudadana y Juventud. Un documento que, en palabras del edil popular Manuel del Castillo, "llega tarde y lleva tres años parado", pero además "es muy poco ambicioso, lleno de generalidades y con muy pocas concreciones. Son 150 páginas de verborrea, un brindis al sol", enfatizó el concejal popular.

Del Castillo advirtió que "vamos a terminar la legislatura y aún no se habrá aprobado un documento que es una prioridad". Y asevera: "es una pérdida de tiempo, es absurdo trabajar en él. Hay que abrir las puertas a otras opciones". Todo ello porque "tenemos muchas dudas de su viabilidad o de que sea el apropiado. No tiene presente ni futuro, no se le puede explicar a los jóvenes porque no tiene credibilidad política".

Una doctrina que apoyó Carlos Álvarez, flamante nuevo presidente de Nuevas Generaciones Gijón, quien aseguró que el plan no recoge temas "fundamentales para la juventud" como la saturación de las salas de estudio de la ciudad, la necesidad de implementar la Formación Profesional dual "para una mejor adecuación profesional de los jóvenes", la necesidad de mejora de la seguridad en el ocio nocturno o las ayudas a la vivienda con las que, enfatiza, "se está queriendo camuflar la ineficacia del gobierno de Carmen Moriyón para poner en marcha la residencia de estudiantes".

Por todo ello, Álvarez abogó igualmente por "abrir alternativas al plan" como "integrar la Juventud en las distintas áreas municipales", unas cuestiones que, entiende el presidente de Nuevas Generaciones, "llevarán tiempo".