CSI denuncia demoras en la linea de magnesio de Vauste

La sección sindical de CSI en Vauste Spain (antigua fábrica de Tenneco Automotive en el Alto de Pumarín, en Gijón), denuncia una demora en el inicio de la producción de piezas de inyección de magnesio por parte de la compañía, una nueva linea de negocio que Vauste había anunciado que comenzaría a operar en el primer trimestre de este año, algo que notificaron a través del tablón de anuncios de la factoría, señalan desde CSI. Una vez cumplido ese plazo, Vauste anunció que la producción se iniciaría en el primer semestre.

"Queda menos de 1 año y seguimos solo con Tenneco", señalan desde el sindicato CSI en referencia al vencimiento del acuerdo entre Tenneco y Quantum Capital Partners (fondo de inversión alemán propietario de Vauste) para la venta de la factoría, en virtud del cual Tenneco se comprometió a comprar durante un tiempo amortiguadores y piezas de amortiguadores fabricados en las instalaciones de Gijón.

En octubre del año pasado, Vauste trajo a Gijón la primera de las máquinas de inyección de magnesio que va a poner en funcionamiento, ubicándola en una nave de Porceyo alquilada al efecto. Según denuncia la Corriente Sindical de Izquierdas, la producción aún no ha comenzado y eso que la empresa va a adquirir en breve una segunda máquina, señalan. "El proyecto de magnesio es imposible que de ya en tiempos para 130 familias", señala el representante del sindicato CSI en Vauste Spain y a la vez secretario general de la CSI, Ignacio Fuster.

"No tenemos clientes de magnesio. No sabemos aún qué producto hacer. No hay ni una persona formada aún", señala el dirigente sindical, que agrega que aún faltan licencias y "no tenemos la maquinaria ni probada".

En diciembre del año pasado, Vauste Spain anunció que estaba pendiente de la formación de su personal y de adecuar sus nuevas instalaciones en Porceyo para poder comenzar a fabricar piezas de inyección de magnesio. Entonces anunció que la producción se iniciaría "al final del primer trimestre de 2018". Cumplido ese plazo, en el mes de abril, la compañía anunció que el inicio de la producción se preveía dentro del primer semestre de 2018.