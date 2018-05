"Parece que quieran tener unas cuentas intervenidas", critican a Foro

"No se que camino llevan, no se si lo que quieren es llegar a 2019 con las cuentas intervenidas". Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede, mostraba ayer su desconcierto por la falta de interés de Foro en negociar el Plan Económico Financiero, cuya aprobación es potestad del Pleno. Una semana después de la presentación oficial del documento no hay negociaciones abiertas pero si el anuncio público de Carmen Moriyón sobre la aplicación del plan de ajustes para cumplir con la ley aunque salga derrotado en el Pleno. No hay que olvidar que la ley habla de intervención de cuentas en caso de no ejecutarse los ajustes, no de no aprobarse el PEF. "Nos sorprendieron las declaraciones de la Alcaldesa por su contundencia, es como si considerara imposible modificar ni un ápice el documento", afeó el podemista.

Poco hay que negociar con IU si sale adelante el planteamiento de su líder municipal, Aurelio Martín, de rechazar un plan que "nos gusta poco o nada y está en las antípodas de lo que consideramos prioritario". José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, critica que se estén asumiendo ya medidas singulares sin haber hablado de todo el documento de manera global.