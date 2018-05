La Alcaldesa reconoce el error de no haber cerrado San Lorenzo al baño tras los vertidos

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, asumió esta mañana que el Ayuntamiento actuó de manera incorrecta el pasado fin de semana al no prohibir el baño en San Lorenzo ante la mala situación del mar tras los vertidos de los colectores. Los análisis sobre las muestras tomadas el domingo ha evidenciado que la calidad del baño en las escaleras 4, 8 y 12 del arenal era insuficiente por la gran presencia de la bacteria fecal E. coli. El tope marcado por ley es de 500 unidades y en San Lorenzo se computó 800. Los muestreos del agua el lunes ya dieron calidad buena en las escaleras 4 y 8 y suficiente en la escalera 12. ¿Por qué no se recogieron muestras el sábado? Aquí Moriyón también reconoce el error municipal y la necesidad de cambiar el protocolo de actuación que marca que, ante ese tipo de incidentes, las muestras las cogen los bomberos. "Y ese día estaban a otras cosas", recordando las inundaciones y problemas que la intensa lluvia provocó en toda la ciudad. De manera ordinaria las muestras las recoge el personal de salvamento de playas.

Moriyón volvió a negar que hubiera restos de heces en San Lorenzo, vinculó el mal olor a las grasas de los colectores que se acabaron vertiendo al mar por las intensas lluvias y asumió que los incidentes podrán repetirse mientras no se complete el operativo de la red de la zona Este con el pozo de tormentas de los Hermanos Castro. Pero, dejó claro, "que ni San Lorenzo es una cloaca ni estamos ante un desastre ecológico".

Todas estas explicaciones se dieron tras la reunión del Observatorio de la Playa, donde también se habló de la situación de la arena y de las manchas de carbón. En el primer caso se presentó un nuevo estudio donde se fijan los puntos, en Gijón y Villaviciosa, de recogida de arena para una posible regeneración. Una opción que ahora mismo no sólo no se contempla sino que se considera inadecuada. El volumen de arena en San Lorenzo creció en 38.000 metros cúbicos desde 205. Otra cosa es que la semana que viene, y como preparación al verano, se mueve arena hacia la zona del Tostaderu y la escalera 9.

Y en cuenta a las manchas de carbón, y tras no encontrarse ninguna muestra guardada del "Castillo de Salas", la opción municipal es extraer esa muestra de la zona donde embarrancó el buque, contratastarla con las muestras tomadas en San Lorenzo en el último incidente e intentar poner freno a la "desconfianza", en palabras de Moriyón, sobre el origen de esas manchas.