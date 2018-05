"Cubrir la pista pasó de ser necesidad a urgencia", claman en Cimavilla

"Hace tres años, la pista cubierta era una necesidad real del barrio; hoy, es una urgencia". Así de contundente se mostró el presidente de la asociación de vecinos Gigia de Cimavilla en una reunión celebrada ayer en la Casa del Chino entre diferentes colectivos del barrio alto -englobados en la asociación "Cimavilla a cubierto"- y representantes de todos los partidos políticos de la ciudad, excepto Foro. "Es vergonzoso que no se hayan dignado a venir", clamaron los vecinos, enfadados por la "falta de respeto" del equipo de gobierno.

Álvarez quiso incidir en que "estamos mucho peor que hace tres años. La pista es un peligro, no está en condiciones para ser utilizada", explicó el representante vecinal, "está oxidada, con el suelo destrozado, y con unos accesos que son un peligro", todo ello debido a la "falta de mantenimiento escudada en una reforma que al final nunca llega", refirió sobre la pista situada junto al skatepark del barrio. Una instalación que hace las veces de patio del colegio Honesto Batalón que "tendrá que plantearse su uso. Al final acabarán precintándola porque tiene seguridad cero", analizó.

Un tema sobre el que incidió Blanca Prendes, representante del AMPA del centro escolar. "Nos sentimos excluidos de los privilegios que se presuponen a un colegio público de Gijón", enfatizó Prendes: "cuando llueve, no hay recreo y no se ofertan actividades del patronato deportivo, todo porque no hay sitio para hacerlo". Por lo que, entiende, "nuestro problema no se puede comparar a ningún otro colegio de la ciudad. Todos somos responsables de desbloquear la situación".

Anteriormente, los grupos municipales -que afearon al equipo de gobierno no estar presente- explicaron el porqué de los retrasos, haciendo especial hincapié en dos aspectos: que el proyecto cuenta con una dotación económica para poder comenzarse este año y que el total del presupuesto ascendió, de los 500.000 euros iniciales a más de 900.000 en la actualidad.