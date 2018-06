Adela Cortina: "Debemos estar atentos para acabar con el desprecio al pobre"

"Educación e implicación de todas las instituciones, que todos estemos muy atentos a nuestro alrededor". Sólo con eso se podrá conseguir una sociedad más paritaria, más igualitaria en todos los sentidos, especialmente para con los pobres, con los más vulnerables. Es el mensaje que ayer lanzó en el Hospital de Cabueñes Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, en el marco de la X Jornada de Comités de Ética para la Atención Sanitaria (CEAS) de Asturias, que, bajo el lema Tecnología y bioética, reunió a más de 150 especialistas.

Cortina habló del término "aporofobia", que ella misma ha acuñado para dar nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres y que desde diciembre del año pasado aparece recogido por la RAE. Un término que pone manifiesto cómo la sociedad experimenta un rechazo a los pobres, algo que "tiene una base biológica, con una predisposición en el cerebro de todos los seres humanos a tratar de sobrevivir a toda costa. Y por eso buscamos entornos que nos son fáciles, sencillos, en los que nos encontramos a gusto", explica Cortina. a ello se suma el mecanismo disociativo, la capacidad de dejar de lado todo aquello que nos molesta. "Lo que nos puede causar problemas lo ponemos entre paréntesis", reflexiona Adela Cortina. Y con estos mecanismos, "cuando nos encontramos con personas que no pueden dar nada a cambio, ni votos, ni dinero, ni un cargo para tu hijo, las invisibilizamos, preferimos que no estén presentes", sostiene.

Cortina se confiesa preocupada por "este relegar a los pobres" que en realidad "es muy natural y por lo tanto debemos decidir si luchar contra ello o no". ¿Y cómo? "A través de la educación", sostiene Cortina. "No se puede dejar de lado al que parece que no nos puede dar nada y no sólo en lo económico; me refiero a todo tipo de vulnerabilidad, la de los niños acosados en el colegio, la de los discapacitados físicos y psíquicos...", matiza la experta, que insta a las instituciones a "apreciar a cada una de las personas por igual".

La educación es por tanto fundamental, "pero también las instituciones; cuando se crean instituciones que tampoco ayudan y respetan a los pobres nos acostumbramos a que es lo normal. Por lo tanto hay que crear instituciones que valoren a todos por igual", defiende la catedrática. En este sentido "las mujeres hemos emprendido una batalla muy interesante por la igualdad de varones y mujeres, pero debemos ampliarla para ayudar a los que han sido tradicionalmente relegados en las instituciones, en la vida cotidiana, en los puestos de trabajo". Por ello, llamó a "trabajar en la vida cotidiana por la igualación: los padres con sus hijos, las escuelas con los maestros tratando por igual a todos los niños e identificando quiénes son los más vulnerables, a los que se pone por debajo". El mundo de la política "y también los medios de comunicación" tienen mucho que hacer, insistió Cortina, antes de señalar al ámbito médico como "fundamental en este sentido, porque en este caso especialmente el trato debe ser igualitario".

En las jornadas también intervino el investigador Amador Menéndez, quien habló de los nanomateriales y su aplicación médica para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento cada vez más avanzados. Contó cosas tan singulares como que los datos que genera nuestro cuerpo subidos a la nube y analizados con inteligencia artificial serán capaces, por ejemplo, de avisar a través de una aplicación en el móvil de cuándo vamos a sufrir un infarto.