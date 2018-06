La evolución tecnológica del acero es más rápida que la de la telefonía móvil, relata el responsable de digitalización de Arcelor

La cuarta revolución industrial, espoleada por las nuevas tecnologías, pondrá en riesgo de desaparecer entre un 20% y 30% de los puestos de trabajo en España y obligará a una enorme transformación de otro 35% a 40%, según las estimaciones que ofreció ayer en Laboral el director general de HP Solutions Creations & Development Services, Miguel Ángel Turrado, uno de los ponentes de la jornada "Entornos para Innovar" organizada por la Fundación Innovación España.

Turrado aludió a pronósticos de la OCDE efectuados a raíz de un estudio a nivel mundial de la consultora McKinsey que señala que el 50% de las actividades que actualmente realizan trabajadores son sustituibles por máquinas y que pronostica que en el conjunto de los países de la OCDE entre el 50% y el 70% de las actividades van a ser radicalmente transformadas.

El escenario que pintó el directivo de la multinacional fue el de una transformación de la economía impulsada por la evolución de la tecnología móvil, con el 5G, la inteligencia artificial, la impresión en 3D y la realidad virtual.

Los efectos de esos cambios ya se están notando en la "polarización del mercado laboral" en el que se mantienen los puestos de baja cualificación y crecen los de alta cualificación tecnológica, pero se destruyen otras ocupaciones, lo que está "afectando a las clases medias y produciendo el auge de los populismos y nacionalismos".

La transformación de la economía que se está produciendo no tiene por que ser motivo de preocupación, en su opinión. Es algo que "va a pasar, nos guste o no" y la clave está en adaptarse porque la irrupción de la tecnología "liberará tiempo para tareas de más valor", que son de las que se ocuparán los humanos. En ese sentido, recalcó que "ha habido muchas revoluciones a lo largo de la historia, pero esta es totalmente diferente, para las que tenemos que estar preparados, si no queremos perder la oportunidad como sociedad, como empresas y como individuos".

En cuanto al mercado laboral, "hay que tener conciencia de lo que nos espera, tenemos que cambiar como individuos y aprender constantemente; ahora son las máquinas las que ayudan a otras máquinas y nos ayudan a seguir un ritmo exponencial, porque todo pasa más rápido que nunca. Aprender a aprender es la clave", agregando que "las máquinas solas no pueden hacer nada sin las personas ni las personas sin las máquinas, es en la unión de ambas donde está la clave".

El mundo del futuro que ve el directivo de HP SCDS incluye coches que circulan sin conductor y de los que el usuario se puede bajar mientras van solos a buscar aparcamiento "que es algo en lo que ahora gastamos entre el 15% y el 20% del tiempo al circular en las grandes ciudades"; inteligencia artificial basada en el aprendizaje de las máquinas y fábricas en las que se produce con impresoras 3D, tecnología que se está abaratando.

Un camino, el de la digitalización, que según los expertos no tiene vuelta atrás. En palabras de otro de los ponentes, Antonio Valiente, director de digitalización y mejora continua de Alstom España, "dentro de 5 años, si las empresas no son digitales, no innovan y no transforman, no van a ser empresas, porque van a dejar de existir".