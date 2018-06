La falta de apoyo municipal deja en el aire otra vez el Festival de Gaitas

La celebración del Festival Internacional de Bandas de Gaitas está en el aire Otra vez. ¿La culpa en esta ocasión? Según la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" que lo organiza por la falta de palabra del gobierno de Foro y más en concreto de su edil de Festejos y presidente de Divertia. Jesús Martínez Salvador. La banda cerró contratos, vuelos y hoteles haciendo suya la palabra de que tendrían 15.000 euros como el año pasado. De forma paralela se les llamó para hacer el espectáculo "Spirum" en el Jovellanos con la participación de artistas como Marisa Valle Roso o José Ángel Hevia. Un montaje que cuesta 9.000 euros.

Ahora, a dos meses del festival, les dicen que no hay presupuesto y que tendrían que arreglarse con 15.000 euros para ambos eventos. "No podemos hacer un pack conjunto, nunca se planteó así porque así no lo hubieramos aceptado. Nuestra prioridad es un festival que lleva ya 18 años", dijo José Luis García. La Banda buscó ayer, y encontró, el apoyo de todos los grupos de la oposición.