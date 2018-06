El olor "nauseabundo" se atribuye a la grasa que salió de los colectores

A Moriyón no le dolieron prendas en admitir que la calidad del agua no era correcta para el baño pero "eso es una cosa y otra que hubiera heces en el agua. No. Eran bolas de la grasa retenida en los grandes colectores y que salieron. Y a esa grasa se atribuye el olor insoportable no a heces flotando". Del carácter nauseabundo del olor que desprende esa grasa también dio fe el gerente de la EMA, Vidal Gago, haciendo suyos testimonios de algunos operarios de la empresa. Ni había heces ni hubo peligro, entiende la Alcaldesa y médico de formación, para la salud de quienes hubieran estado en la mar eso días. Más surfistas que bañistas por las inclemencias del tiempo. "Una cosa es que el agua no sea adecuada para el baño y otra que haya riesgo. Entiendo que es el mismo riesgo con 500 que con 800 E coli", concretó.

Pese a los fallos reconocidos si quiso poner en valor la regidora el trabajo de salvamentos, policías, bomberos, personal de la EMA y Emulsa y el equipo del área de Medio Ambiente desde que el sábado por la mañana llegase a la Policía la denuncia de la Coordinadora Ecologista. Esa misma alerta llegó también desde el Principado. Ese sábado el personal de limpieza de Emulsa se encargó de recoger muestras sólidas para analizar. Más allá de las cinco toneladas de restos -sobre todo madera y arena- que recogieron en un contenedor a lo largo del fin de semana. Ese mismo día la Policía Local gestionó siete avisos por el temporal y los bomberos 13 intervenciones.

El domingo es cuando el personal de salvamento recoge muestras de agua para que se puedan hacer análisis fisicoquímicos y microbiológicos. El lunes hay una reunión de coordinación de actuaciones entre todas las áreas municipales afectadas, se toman nuevas muestras y se formaliza la apertura del expediente.