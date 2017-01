Macron sube y Valls lidera las escasas opciones socialistas

Una encuesta divulgada ayer en Francia por "Les Echos" sitúa al ex primer ministro neogaullista François Fillon (28%) y a la líder ultraderechista Marine Le Pen (22-24%) como los candidatos presidenciales a batir. A su izquierda, el mejor clasificado es el exministro de Economía, Emmanuel Macron (centro izquierda socioliberal), con un apoyo que ronda el 16%. Entre los socialistas, que aún no han celebrado sus primarias, el más apoyado es el ex primer ministro Manuel Valls, que, en cualquier caso, quedaría quinto, por detrás del centrista François Bayrou.