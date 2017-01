Trump "acepta" que Rusia pirateó los ordenadores del Partido Demócrata

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, "ha aceptado" las conclusiones del informe de las agencias de inteligencia del país sobre la injerencia rusa en las presidenciales de noviembre y podría tomar medidas de represalia más adelante, según anunció ayer el expresidente del Partido Republicano y futuro jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus.

Trump "acepta el hecho de que este caso particular", declaró Priebus en referencia al ataque informático a los ordenadores del Comité Nacional del Partido Demócrata, "ha tenido su origen desde entidades rusas", según hizo saber en declaraciones a Fox News.

"Creo que acepta los resultados y no niega que hay entidades rusas detrás de estos 'hackeos'", añadió, antes de acusar a los demócratas de incumplir las medidas de seguridad necesarias para evitar este ataque. "No tenían defensas, no tenían formación suficiente y permitieron que gobiernos extranjeros entraran en su sistema" informático, denunció.

El propio Trump había dicho antes que es de "estúpidos" ver como algo "negativo" tener una buena relación con Moscú. Trump alega que Rusia no trabajó para favorecerle y que el pirateo no influyó en el resultado electoral.