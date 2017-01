May perderá el caso del "Brexit" en el Supremo

La primera ministra británica, la "tory" Theresa May, perderá el caso del "Brexit" en el Tribunal Supremo, que dictaminará si el Gobierno debe o no consultar al Parlamento antes de activar el artículo 50 sobre la salida de la UE, según informó ayer el periódico "The Guardian". El Supremo, máxima instancia judicial británica, aún no ha puesto fecha para su veredicto, pero indicó a finales de diciembre que lo divulgaría antes de que termine enero. Según el diario, siete de los once jueces del Supremo mantendrán el dictamen del Tribunal Superior de Londres de que May necesita el consentimiento de los diputados.