Tres nuevos terremotos sacuden el centro de Italia

El centro de Italia se ha visto golpeado este miércoles por una cadena de seísmos que han sacudido zonas que ya se vieron afectadas por el terremoto del pasado mes de agosto y que se han dejado sentir incluso en Roma, donde se ha procedido a cerrar la red de metro, según informan los medios italianos.



El primer temblor de 5,3 de magnitud se ha producido hacia las 10.15 horas, con epicentro en la provincia de L'Aquila, que ya fue golpeada en 2009 por un terremoto de 6,3 de magnitud que dejó unos 300 muertos. En concreto, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), el epicentro se ha registrado entre L'Aquila y Rieti, a 110 kilómetros al norte de Roma, a una profundidad de 10 kilómetros.





A 3rd strong #terremoto in the same region of #Italy just a few min ago, M5.3 M5.6 app for the second and same time of mah for the 3rd