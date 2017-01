Tajani rememora su mediación en Tenneco en su primer discurso en la Eurocámara

Antonio Tajani, quien fuera Comisario de Transportes y luego de Industria de la Comisión Europea, tuvo el pasado martes unas palabras para Gijón tras ser elegido presidente del Parlamento europeo. Como Comisario de Industria, fue una pieza clave para evitar el cierre de la fábrica de Tenneco, algo que le reconocieron en su día los propios trabajadores de la multinacional y el Ayuntamiento de Gijón, que dio su nombre a una calle de la ciudad próxima a la fábrica. En lugar del cierre inicialmente previsto, la compañía prejubiló a una parte de la plantilla y buscó un comprador para la factoría del Alto de Pumarín, que hoy pertenece a la empresa Vauste Spain, propiedad de un fondo inversor alemán.

En su primera intervención como presidente del Parlamento europeo, el conservador Antonio Tajani, recordó aquella mediación suya para evitar que acabaran en el paro los 221 trabajadores que tenía la factoría gijonesa cuando la dirección de Tenneco les anunció su plan de cierre, el 5 de septiembre de 2013.

Para Javier Álvarez Alba, presidente del comité de empresa de Vauste Spain y sindicalista de USO, "es bueno que se acuerde de nosotros, que le estamos muy agradecidos por la mediación que hizo con Tenneco para que no cerrara la fábrica. El acuerdo fue posible gracias a su mediación ante la dirección de la multinacional en Estados Unidos".

Álvarez Alba también quiso transmitir en nombre de la plantilla su "felicitación por el cargo" al nuevo presidente del Parlamento europeo, y agregó que "ahora estamos en una situación distinta, pero siempre es bueno que alguien en un puesto tan importante se acuerde de nosotros".

El secretario del comité de empresa, Isaac Pérez, de CSI, apuntó que "la plantilla tiene mucha simpatía por Tajani y está bien que alguien en tan altas instancias se haya acordado de nosotros el día en que toma posesión". A Pérez le sorprendió la alusión de Tajani a "un tema tan puntual", algo que atribuye a que "debió de ser un logro muy importante para él cuando fue Comisario de Industria". Agregó que "en la fábrica cayó muy bien la mención que hizo y pensamos que tenemos ahí un aliado por si las cosas se tuercen".

Para César González Arias, de CC OO, la intervención de Tajani en la crisis de Tenneco "nos ha demostrado que las políticas sociales no tienen color y que son justas, vengan de la izquierda o de la derecha. Tajani unificó todos los criterios que habíamos recogido de todos los partidos políticos y los abanderó". El delegado de CC OO señaló que la actuación de Tajani "la hizo de corazón; pensaba que no había que desindustrializar Europa y contribuyó a que no se hiciera".

En términos similares se pronunció el representante de UGT, Salvador Chamadoira: "Nos congratula que se acuerde de nosotros. Tajani fue clave en el proceso de Tenneco y dijo algo que tenía mucha lógica; que no se puede permitir que cierre una empresa que gana dinero. Es importante que una persona como él, con sensibilidad por un caso como el nuestro, esté en ese cargo". Para Chamadoira, las políticas industriales de Europa son importantes máxime cuando "en España estamos viendo que la situación se ha complicado con la reforma laboral".