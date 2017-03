Trump pide al Congreso aumentar en 30.000 el presupuesto de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha remitido al Congreso una carta en la que solicita la asignación de una partida de 30.000 millones de dólares (unos 28.000 millones de euros) para el Pentágono, destinada a "reconstruir" las Fuerzas Armadas y "acelerar la campaña para derrotar a Estado Islámico", así como 3.000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México y para otras inversiones esenciales en control de fronteras.



"Pido al Congreso que estudie la siguiente solicitud de asignación de fondos para el año fiscal 2017. La solicitud incluye 30.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa para reconstruir las Fuerzas armadas de Estados Unidos y para acelerar la campaña para derrotar a Estado Islámico de Irak y Siria, además de 3.000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional para las actividades urgentes de protección de las fronteras", ha asegurado el mandatario.



En su misiva dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, Trump ha señalado que 24.900 millones de dólares de los fondos solicitados para el Pentágono se destinarán a "necesidades urgentes de disponibilidad para el combate" y a "comenzar un esfuerzo sostenido para reconstruir las Fuerzas Armadas".







A budget that puts #AmericaFirst must make safety its no. 1 priority„without safety there can be no prosperity: https://t.co/9lxx1iQo7m