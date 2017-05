Donald Trump abre la puerta a un ataque contra Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, cree que el líder norcoreano, Kim Jong-un, como "un tipo resistente y espabilado", e insistió en que la opción militar sigue sobre la mesa ante las continuas provocaciones de Pyongyang.



"A una edad muy joven, fue capaz de asumir el poder. Mucha gente, estoy seguro, trató de quitarle el poder", dijo Trump en una entrevista en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS.



"Y fue capaz de mantenerlo. Así que, obviamente, es un tipo resistente y espabilado", agregó el mandatario.







Trump llama "tipo resistente y espabilado" a Kim Jong-un. Vídeo: Twitter/@FaceTheNation

Pres. Trump: "I would not be happy," if North Korea does a nuclear test. pic.twitter.com/9IqgCPflZ9