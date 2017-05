El enfado de Trump cuando le preguntan por el presunto espionaje de Barack Obama

El presidente estadounidense, Donald Trump, interrumpió abruptamente una entrevista con la cadena CBS News al ser presionado sobre sus insinuaciones de que el Gobierno de su predecesor, Barack Obama, pinchó los teléfonos de la Torre Trump en Nueva York.

En una parte de la entrevista emitida este domingo, Trump, visiblemente incómodo, no quiso entrar en detalles sobre qué tipo de pruebas tiene contra el expresidente Obama para apoyar la acusación de que espió ilegalmente su rascacielos, la Torre Trump, durante la campaña electoral de 2016.

Trump corta abruptamente la entrevista al ser preguntado por el espionaje de Obama. Vídeo: Youtube

El periodista y estrella de CBS News, John Dikerson, insistió en que conteste si mantiene que Obama le espió, a lo que Trump respondió: "Yo no mantengo nada".

"Creo que nuestra versión ha quedado probada con fuerza y todo el mundo habla de ella", declaró Trump, cuyo equipo llegó a apuntar a los servicios secretos británicos como responsables del espionaje basándose en fuentes aparecidas en la prensa y no en información propia de inteligencia.

Sin pruebas



Ni el Buró Federal de Investigación (FBI) ni el Congreso de EEUU tienen pruebas que sostengan las acusaciones de Trump de que fue espiado por Obama, del que dijo en la entrevista que tiene "buenas palabras", pero con el que no mantiene "relación alguna".

Durante el proceso de transición entre noviembre y enero, Trump y Obama mostraron un acercamiento amistoso, pero el presidente matizó: "Tuvimos problemas después (...). Vio lo que pasó con el espionaje".

Tras asumir el poder el 20 de enero, el multimillonario neoyorquino dijo que tenía pruebas de que Obama había ordenado pinchar sus comunicaciones en la Torre Trump, algo para lo que hubiese requerido aprobación de un tribunal y de lo que el nuevo Gobierno no ha mostrado evidencia alguna.

"Viste lo que pasó con el espionaje. Fue totalmente inapropiado", aseguró Trump en un momento de la entrevista en el centro del Despacho Oval.

El periodista de CBS News presionó a Trump para que se explicase: "¿Qué quiere decir? Lo digo porque usted no quiere ser noticia falsa (...). Quiero saber su opinión (sobre el supuesto espionaje); usted es el presidente de los Estados Unidos".

"Es suficiente", zanjó Trump, quien inmediatamente se sentó en su escritorio del Despacho Oval para revisar unos papeles y dejó plantado al entrevistador.



Posible reunión con Kim Jong Un



Por otro lado, Trump ha asegurado que estaría dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, si se dan las "circunstancias adecuadas" y si sirviera para rebajar la tensión actual en la península de Corea.

"Si fuera apropiado que me reuniera con él, lo haría sin dudarlo. Sería un honor hacerlo", ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena Bloomberg. "Muchos políticos no lo dirían jamás, pero yo le digo que en las circunstancias adecuadas, me reuniría con él", ha apuntado.

Rápidamente, la Casa Blanca ha matizado que Corea del Norte debería cumplir multitud de condiciones antes de que se pudiera contemplar siquiera una reunión entre Kim y Trump.

"Es evidente que las condiciones no se dan ahora mismo", ha afirmado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en declaraciones a la prensa. Además, Spicer ha señalado además que Corea del Norte debería rebajar "de impediato" su comportamiento "provocador".