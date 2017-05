Venezuela se rebela contra el "golpe" de Maduro

La contundente mayoría opositora del Parlamento venezolano dedicó la sesión ordinaria de hoy a denunciar el "golpe de Estado" que según el antichavismo dio el presidente Nicolás Maduro, una queja que también se expresó en muchas calles de Venezuela que se cerraron como forma de protesta.



La Asamblea Nacional (AN) debatió y aprobó un acuerdo en rechazo a la convocatoria a que se elija una Asamblea Nacional Constituyente que hizo ayer Maduro, al considerar que se trata de un llamado ilegal a cambiar la Constitución en el que no se consulta la propuesta a través de un referendo y se usurpa el poder del pueblo.



Esta convocatoria del mandatarios ha avivado además las protestas en las calles. Tres personas murieron hoy n el estado de Carabobo, centro de Venezuela, donde este martes se registraron también saqueos y daños a algunos inmuebles, informaron varias autoridades en las redes sociales.



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó a través de Twitter que investigará la muerte de Yonathan Quintero, un joven de 21 años que falleció "la noche de este martes en la avenida Villa Florida" de la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, durante una "situación irregular".



El organismo no aportó más detalles sobre este caso.



Por su parte, el director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, informó de que un autobús se estrelló hoy "al tratar de esquivar una barricada" en la vía Puerto Cabello-Valencia, y que este accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras 10 heridas que fueron trasladadas a un hospital de la zona.



También a través de Twitter, Galindo mostró fotografías del hecho y de los obstáculos en la vía que, según él, ocasionaron el accidente.





Aquí puedes ver los obstáculos que colocaron en la vía distribuidor Girardot entre el peaje la entrada y puente barbula. SALDO 02 FALLECIDOS pic.twitter.com/KBEEuwhX1K „ JORGE GALINDO (@galindojorgemij) 3 de mayo de 2017

(1/3) Hago un llamado a todos los valencianos a protestar con civismo, respetando la propiedad pública y privada. „ Miguel Cocchiola (@miguelcocchiola) 2 de mayo de 2017

(2/3) Nada puede justificar el vandalismo, robo y destrucción en comercios y bienes de nuestra ciudad. „ Miguel Cocchiola (@miguelcocchiola) 2 de mayo de 2017

(3/3) Nuestra lucha siempre ha sido pacífica y cívica. La violencia la deslegítima y es contraria a nuestro espíritu democrático. „ Miguel Cocchiola (@miguelcocchiola) 2 de mayo de 2017

Centenares de opositores en Caracas y otras ciudades de Venezuela atrancaron calles y avenidas en protesta por la convocatoria del presidente del país,a elegir una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado venezolano y reformular su ordenamiento jurídico.En el caso del estado Carabobo estas manifestaciones se extendieron hasta horas de la tarde pese a que la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su final cerca de las 10.00 hora local (14.00 GMT).Algunas de estas manifestaciones terminaron con actos vandálicos cometidos en su mayoría por personas encapuchadas de las que la MUD se ha desmarcado, mientras que el GobiernoEl alcalde de la ciudad de Valencia, el opositor, llamó a sus habitantes a protestar con civismo y sin hacer daños a la propiedad pública o privada."Nada puede justificar el vandalismo, robo y destrucción en comercios y bienes de nuestra ciudad", agregó en Twitter.Por otra parte, el gobernador de Carabobo, el chavista Francisco Ameliach, responsabilizó de los saqueos de este martes en ese estado a los dirigentes de la MUD que, aseguró, convocan protestas"Todas las acciones contra la propiedad privada en Carabobo partieron de los lugares convocados por la dirigencia de la MUD", afirmó el político oficialista en la misma red social.Antes de producirse estos sucesos en Carabobo, el balance oficial de los hechos violentos desatados en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que ha vividoen el último mes era de 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de mil detenidos.