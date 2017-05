Varios muertos tras dos explosiones en un concierto en Manchester

La Policía ha confirmado que hay varios muertos tras escucharse hoy dos grandes explosiones cuya causa aún se desconoce junto al estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, durante la actuación de la cantante estadounidense Ariana Grande.



Según han informado las fuerzas de seguridad de Manchester, se ha evacuado la zona mientras se investigan las causas de las explosiones, que fueron notificadas por los asistentes al espectáculo.







Al parecer, según 'Daily Mirror', las explosiones se han producido al final del concierto y se especula con que las deflagraciones se hayan producido al explotar uno de los altavoces.



"Hay un número de víctimas mortales confirmadas, así como heridos", ha indicado la Policía de Manchester en un breve comunicado publicado en la red social Twitter.



"Por favor, eviten la zona mientras los servicios de emergencia trabajan incansablemente en el lugar del suceso", ha señalado, agregando que publicará más detalles "tan pronto cuando sea posible".





People receiving medical treatment outside Manchester Arena but area doesn't seem to be evacuated which has to be a good sign pic.twitter.com/JT5nadDzo5