El Rey pide ante el Parlamento británico "fórmulas satisfactorias" para Gibraltar

Felipe VI, igual que Juan Carlos I. Tal como hiciera su padre hace 31 años, y ante el mismo auditorio, una sesión conjunta del Parlamento británico, el Rey reclamó ayer "diálogo y esfuerzo" a los gobiernos de Madrid y Londres para resolver el contencioso de Gibraltar. "Diálogo y esfuerzo" que permitan aplicar "fórmulas satisfactorias para todos los implicados".

El Rey no fue más allá; no se refirió al Peñón como la última colonia en territorio de la UE, tal como que hizo ante la ONU en 2016; sin embargo, dejó claro el deseo de España de resolver la cuestión gibraltareña; máxime ahora, cuando el Reino Unido ya negocia su salida de la Unión, y Bruselas ha puesto en manos de Madrid la posibilidad de vetar la aplicación en Gibraltar del futuro acuerdo comercial que Londres ambiciona tener con el bloque cuando ya no pertenezca a él.

El grueso del discurso del Rey ante las dos cámaras del Parlamento británico, reunidas para la ocasión en la Royal Gallery del Palacio de Westminster, estuvo dedicado a repasar las estrechas relaciones entre los dos países y entre las dos monarquías; una historia "rica y fructífera" que ha registrado "alejamientos y disputas" que la labor de los dos gobiernos y los ciudadanos ha logrado dejar "en el pasado".

Salvo por el caso de Gibraltar, porque fue en este punto donde hizo votos por la resolución del diferendo del Peñón: "Estoy convencido de que esta determinación para resolver nuestras diferencias será aún mayor en el caso de Gibraltar, y confío en que a través del diálogo y el esfuerzo necesarios nuestros dos gobiernos serán capaces de trabajar por fórmulas que sean satisfactorias para todos los implicados".

En un discurso de unos veinte minutos que pronunció casi enteramente en inglés, Felipe VI también se refirió al "Brexit". Del que dijo que le "entristece", por más que el pueblo británico, reconoció, haya decidido salir de la UE de acuerdo con su soberanía y su legalidad vigente, dos elementos que comparten los dos países.

No obstante, lo crucial ahora es tener en cuenta a los miles de británicos que viven en España y a los miles de españoles que lo hacen en el Reino Unido, que tienen "una expectativa legítima de condiciones de vida estables y decentes". "Por lo tanto, insto a los dos Gobiernos a seguir trabajando para asegurar que el acuerdo de retirada del Reino Unido ofrece suficiente seguridad y certidumbre", reclamó.

En su discurso, el Rey tuvo palabras de recuerdo para el español Ignacio Echeverría, fallecido en el atentado del 3 de junio, y proclamó: "Somos vuestros leales amigos y aliados"