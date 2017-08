Varios heridos en graves enfrentamientos tras una marcha de ultras en Virginia

Al menos una persona ha sido detenida y más de una decena han resultado heridas por los enfrentamientos entre supremacistas blancos y contramanifestantes del movimiento de extrema izquierda "Antifa" antes de un mítin de extrema derecha, ahora cancelado por las autoridades del estado, que se encuentra en situación de emergencia.



El momento más tenso se produjo al resultar atropelladas varios miembros del movimiento antifascista, según ha explicado la ACLU (Asociación Americana por las Libertades Civiles) en su cuenta oficial de Twitter, donde ha mostrado imágenes de al menos tres personas heridas.







Según los testigos, el atropello fue efectuado por un turismo plateado que se abrió paso entre los manifestantes a toda velocidad, antes de colisionar contra una camioneta.





Folks said counter protesters were hit by a vehicle as they turned the corner. Medics are here. #Charlottesville pic.twitter.com/qQAIRy7YSN